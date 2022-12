Si è conclusa la quarta edizione del Premio ‘Alfonso Gallo’, organizzata dall’Associazione Borgo Antico da una idea di Antonio Lippolis.

Location del Premio è stata la splendida Villa Fernandes di Portici, alle falde del Vesuvio.

“I premi – ha dichiarato il sindaco di Portici, Enzo Cuomo – sono andati a sette attività imprenditoriali, commerciali ed artigianali della Città di Portici:

Perisano Tessuti , via E. Della Torre; Antica Panetteria Portici Via Libertà, Viale Michelangelo, Corso Garibaldi; La Pokeria Corso Garibaldi;

Comitato Cappella S.Ciro via Naldi premio Cultura e Tradizione per infiorata; Luigi Esposito calzature Via Arlotta; Macelleria Marigliano via Bellucci Sessa; Mario Bruno Sartoria Corso Garibaldi.

Alle attività premiate – conclude il primo cittadino – i complimenti e gli auguri della nostra Comunità”.