Oggi la città di San Giorgio a Cremano ha ospitato Edoardo De Angelis, regista vesuviano di grande rilievo che si è confrontato con gli studenti del Liceo Carlo Urbani nell’ambito del PCTO realizzato anche grazie alla collaborazione dell’Assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano e della consigliera Raffaella Iuliano, presidente della Commissione Istruzione.

“Quello di oggi – dichiara il sindaco sangiorgese Giorgio Zinno – è il secondo di due incontri formativi che hanno messo a confronto gli studenti con gli artisti: nel primo incontro era presente “Angela Fontana”, una delle due protagoniste del film “Indivisibili”, sempre di De Angelis, che ha vinto nel 2016 6 David di Donatello e 5 Nastri d’argento; oggi invece, dopo la proiezione del film “Il Vizio della Speranza” gli studenti hanno posto molte domande al regista dimostrando interesse e grande curiosità, sia dal punto di vista cinematografico che sociale, per la pellicola che nel 2018 ha vinto il premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma,1 David di Donatello, 3 Ciak d’oro e 3 Nastri d’argento.

Entrambi i film scelti per questo progetto infatti, sono molto intensi e raccontano melodrammi ambientati nelle periferie; realtà sociali reali e complesse che mettono in evidenza la voglia delle protagoniste di “esistere”, rompendo anche il limite della disperazione.







Continuiamo ad offrire – prosegue Zinno – ai nostri giovani strumenti per crescere con consapevolezza e per elaborare un proprio pensiero critico nei confronti delle diverse e spesso difficili realtà che ci circondano.

Con i dirigenti scolastici, in questo caso con Maria Rosaria De Luca, costruiamo percorsi virtuosi di condivisione e arricchimento culturale ed educativo.

Grazie ad Edoardo De Angelis per la disponibilità e per il dialogo sincero e profondo avuto con i nostri ragazzi, ma soprattutto grazie agli studenti che dimostrano di apprezzare l’impegno dell’amministrazione e della scuola nel creare eventi come questo che lasceranno senza dubbio in segno positivo – conclude il primo cittadino – nella loro formazione didattica e non solo”.