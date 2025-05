Torre del Greco – Un percorso in bici per scoprire le bellezze archeologiche e naturalistiche del nostro territorio e promuovere la mobilità sostenibile. È questo l’obiettivo della Biciclettata tra le due Torri, promossa dalle associazioni Free Spirits on Tour e ABC-Associazione Benessere Collettivo con il patrocinio dei Comuni di Torre del Greco e Torre Annunziata. L’evento, finalizzato alla promozione della mobilità sostenibile e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, si terrà domenica 25 maggio. Si potrà partecipare all’iniziativa con proprie bici o usufruendo del servizio bike sharing Vaimoo, attivo in entrambe le città. A coordinare l’iniziativa gli assessori Laura Vitiello di Torre del Greco e Lina Nappo di Torre Annunziata.

La partenza è prevista alle 9.30 dalla villa comunale Ciaravolo in corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco e terminerà nei pressi della chiesa di San Michele in località Rovigliano a Torre Annunziata. Lungo il percorso, diverse soste per visitare i siti di interesse storico e paesaggistico come Villa Sora e litoranea a Torre del Greco e Capo Oncino, darsena e litorale delle sette scogliere a Torre Annunziata.

Sarà possibile aggiungersi al gruppo anche a metà strada: chi vuole partecipare solo sul territorio di Torre Annunziata, è previsto un raduno alle 11.30 nei pressi della rotonda del tribunale. Chi intende prendere parte alla biciclettata, dovrà prenotarsi inviando una mail a freespiritstour@gmail.com







“Ancora una volta il Comune è attento alle iniziative che mettono al centro la promozione culturale e la mobilità sostenibile, puntando alla valorizzazione delle nostre tante bellezze monumentali e paesaggistiche – spiega il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella – L’iniziativa prenderà il via nella zona della villa comunale Ciaravolo, una delle location che l’amministrazione ha migliorato con interventi mirati, rendendola sempre viva con iniziative costanti e sempre varie”.

“I comuni della costa vesuviana devono ragionare sempre più come un’unica entità territoriale e culturale – afferma il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo – e questo tipo di iniziative vanno in questa direzione. Si tratta anche di un’occasione per utilizzare il servizio bike sharing Vaimoo da pochi giorni attivo anche nella nostra città e ammirare il patrimonio del nostro territorio vesuviano”.