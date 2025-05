Ottaviano – In occasione del trentennale dell’istituzione del Parco Nazionale del Vesuvio, l’Ente Parco Nazionale del promuove una giornata di riflessione e confronto sul ruolo strategico delle aree protette nella salvaguardia dell’ambiente e nel contrasto ai reati ecologici.

Magistrati, giornalisti, storici e rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni discuteranno le sfide e le prospettive per una transizione ecologica sostenibile, in un evento che unisce formazione, approfondimento e impegno civile.







Per l’occasione l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Campania, l’Associazione Giornalisti Vesuviani “Carmine Alboretti” e la Fondazione “Mimmo Beneventano”, promuove un corso di formazione per giornalisti, con attribuzione di quattro crediti formativi, sul tema “La gestione delle aree protette nazionali tra salvaguardia e contrasto alle illegalità ambientali”, che si terrà venerdì 30 maggio, alle ore 9:00, presso il Palazzo Mediceo a Ottaviano.