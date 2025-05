Vico Equense – Tre giorni per promuovere la socialità e l’inclusione attraverso lo sport. Vico Equense si prepara ad accogliere la seconda edizione della “Festa dello Sport e dell’Inclusione”, in programma dal 23 al 25 maggio 2025. Una manifestazione che si conferma appuntamento centrale nel calendario cittadino, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra giovani, associazioni sportive e istituzioni, valorizzando lo sport come pratica educativa, strumento di coesione sociale e stile di vita sano.

Durante i tre giorni della manifestazione, le associazioni sportive locali avranno la possibilità di presentare le proprie attività alla cittadinanza attraverso dimostrazioni e saggi gratuiti: calcio, pallavolo, basket, karate, ginnastica artistica, danza classica e moderna, tiro con l’arco, atletica e molte altre discipline. Un’occasione unica per scoprire e vivere da vicino l’ampia offerta sportiva presente sul territorio.







Il progetto è promosso dalla Città di Vico Equense, guidato dal sindaco Giuseppe Aiello, ed è inserito tra le iniziative strategiche per l’inclusione sociale e territoriale. A sostenerlo, gli assessorati alle Politiche Sociali e allo Sport, UISP Napoli, la Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità, il Forum Giovani Vico Equense, con il patrocinio dei Comitati regionali C.O.N.I. e C.I.P. Campania, e dell’E.I.S.I. – Ente Italiano Sport Inclusivi.

“Lo sport rappresenta uno degli asset strategici delle politiche comunali. Non riguarda solo la sfera del tempo libero e dell’intrattenimento, ma è un fattore importante di inclusione sociale e turistico, e contribuisce a esplorare il territorio tramite la pratica sportiva”, hanno dichiarato gli assessori Rossella Staiano e Francesco De Simone.

“Vico Equense è una città che vive di sport, con numerosi esempi di professionismo e di qualità. In questo contesto abbiamo convogliato gli sforzi delle associazioni del territorio, che lavorano ogni giorno e instancabilmente per migliorare la nostra Città”, ha concluso il Sindaco Giuseppe Aiello.

A breve verrà svelato il programma completo Tutti gli aggiornamenti ufficiali saranno pubblicati sui canali social della Città di Vico Equense e sui profili dedicati all’evento “Uno Sport In Comune”.