Per il 70esimo anniversario della nascita di Massimo Troisi, dopo il volume realizzato con il quotidiano La Repubblica a lui dedicato (in edicola gratuitamente da oggi lunedì 6 febbraio), in città è approdato anche il TG 5 che ha mandato in onda in onda uno speciale incentrato su Massimo Troisi e sulla meravigliosa San Giorgio a Cremano che gli ha dato i natali.

Lo speciale di 55 minuti condotto da Anna Praderio, firma di punta del TG 5, racconta Massimo attraverso la sua città, i suoi amici e la comunità sangiorgese che lo ha amato e continua ad amarlo “respirandolo” in ogni angolo.

“Per i 70 anni del nostro compianto concittadino – dichiara il sindaco Giorgio Zinno -, abbiamo creato un percorso di ricordi e celebrazioni con libri, servizi e speciali in onda sulle reti nazionali e regionali e con eventi dal vivo; questi ultimi – spiega il primo cittadino sangiorgese – si svolgeranno dal 17 al 20 febbraio; saranno aperti al pubblico e presto saprete il programma completo degli appuntamenti.

Troisi merita “il Massimo” e la sua Città – conclude Zinno – si sta impegnando per dargli il tributo che merita”.