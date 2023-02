La Polizia Locale di Napoli, come di consueto nei fine settimana, ha intensificato le attività di prevenzione e controllo nei luoghi maggiormente attrattivi della movida cittadina.

Nel corso delle operazioni, che hanno interessato in particolar modo il Centro Storico e la zona dei cd. ‘Baretti di Chiaia’, sono state rilevate diverse violazioni. Multato un commerciante che vendeva bevande in lattina tra le ore 24 e le ore 7, situazione vietata dal predetto Regolamento. Elevati, tra gli altri, anche 4 verbali per la diffusione sonora in mancanza di nullaosta di impatto acustico e 2 verbali per le irregolarità nell’occupazione di suolo pubblico, perché eccedente rispetto a quello in concessione. In zona Chiaia, in particolare nella zona degli chalet ed in via Carducci, il personale del Reparto GIT Motociclisti è stato impegnato in un’operazione di controlli stradali denominata ‘Alto Impatto’.

Al fine di contrastare la sosta selvaggia sono state elevate 43 contravvenzioni, con la rimozione di 4 veicoli. Tra gli esiti delle verifiche si segnalano anche 2 sequestri amministrativi effettuati per vetture sprovviste di copertura assicurativa. Infine, assicurando il presidio dell’area fino alle ore 24, la Municipale ha impiegato 3 pattuglie automontate con 9 operatori per il pattugliamento costante di piazza Garibaldi e delle strade limitrofe, ai fini della prevenzione dei reati di microcriminalità e dell’abusivo svolgimento dei mercatini di indumenti e materiali usati.