Prosegue con successo il Premio Massimo Troisi versione invernale a San Giorgio a Cremano.

Nei giorni scorsi si sono esibite le Ebbanesis nella Fonderia Righetti ed è sold out per lo spettacolo di Peppe Iodice al Palaveliero, il 28 dicembre.

“Intanto – annuncia il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno – arriva la bella notizia che anche per il 2023, grazie al lavoro dell’On. Mario Casillo e del Presidente Vincenzo De Luca, il Consiglio Regionale ha deciso di finanziare il “Premio Troisi” con 300 mila euro, dimostrando di credere fortemente nel nostro Osservatorio sulla comicità.

Una notizia – prosegue il primo cittadino – che ho voluto condividere con voi, consapevole del legame della città con il nostro concittadino Massimo. Inoltre il 2023 cadranno esattamente 70 anni dalla sua nascita e lo celebreremo al meglio come la nostra comunità sa fare.

Con l’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, il Consiglio Regionale ha dimostrato ancora un volta di voler valorizzare la Cultura e il patrimonio materiale e immateriale della nostra regione, supportando quindi quelle iniziative finalizzate a sostenere i diversi Comuni nell’ottica di una Regione che è vicina agli Enti locali e che lavora in piena sinergia con loro per contribuire – conclude – al buon governo dei territori”.