Talento e bellezza sono le caratteristiche che hanno decretato una giovane di San Giorgio a Cremano, Alessia Sarno, Dea della Neve 2022.

Un titolo nazionale conseguito a Roccaraso, grazie al quale Alessia sarà la testimonial per tutto il 2023 di questa nota località sciistica.

“Alessia ha 16 anni, abita nella nostra città e frequenta il terzo anno del liceo classico Salvatore Di Giacomo – dichiara il primo cittadino di San Giorgio a Cremano -. Ha le idee chiare sul suo futuro. Intende diventare magistrato e per questo, una volta completato il liceo, frequenterà l’università.

La sua bellezza e la sua energia intanto – prosegue Zinno -, le stanno consentendo di fare anche queste esperienze nel mondo della moda e dello spettacolo. Alessia infatti è stata notata su una spiaggia mentre era in vacanza e quasi per caso, ha iniziato questo percorso partecipando a diversi concorsi di bellezza, a cui va sempre accompagnata dal papà.

Ha vinto questo titolo di Dea della Neve tra 8 finaliste, ma è in finale anche in diverse altre competizioni nazionali.

Attualmente é richiesta da diversi marchi di moda e nello stesso tempo sta anche frequentando un corso di recitazione. Esperienze che lei stessa definisce formative, anche se i suoi obiettivi puntano ad una carriera in magistratura”.