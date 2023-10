Boom di spettatori per le due rassegne culturali promosse dal Comune di Torre del Greco.

A poco più del giro di boa di ArtTorre e “Voci d’autunno dedicate a Giogiò Cutolo contro ogni violenza”, i cui cartelloni sono rispettivamente riservati alle compagnie cittadine e alla musica, sono stati oltre diecimila gli spettatori che hanno scelto di passare almeno una serata in compagnia delle proposte volute dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e organizzate dall’ufficio Cultura guidato dal dirigente Gennaro Russo negli spazi esterni di Villa Macrina e degli ex molini meridionali Marzoli.

In particolare, per le diciotto serate sin qui andate in scena nell’ambito di ArtTorre, gli spettatori totali (e relativi alle prenotazioni ricevute tramite il sistema informatico dedicato e i biglietti distribuiti) sfiorano quota 8.000.







Da record anche le presenze ai tre concerti sin qui proposti nell’ambito di “Voci d’autunno dedicate a Giogiò Cutolo contro ogni violenza”: per gli appuntamenti con Iacentino, Antonio Onorato ed Enzo Gragnaniello, infatti sono stati complessivamente circa 2.500 le presenze.

Presenze destinate a crescere in questo fine settimana, quando le rassegne proporranno altri appuntamenti di sicuro interesse. Sono due e di grande qualità quelli in programma nell’ambito di Voci d’autunno: sabato 28 ottobre è previsto l’atteso recupero dell’esibizione di Gabriella Di Capua Quartet, che nel complesso di via Calastro proporrà “In the night” (opening affidato a Maurizio Giobbe).

Domenica 29 poi palco riservato a Peppe Servillo e ai Solis String Quartet per l’imperdibile Carosonamente, omaggio all’indimenticato Renato Carosone che non mancherà di suscitare emozioni.

Entrambi gli spettacoli sono previsti alle 20.30, con ingresso gratuito su prenotazione (area dedicata sul sito del comune, www.comune.torredelgreco.na.it).

Anche ArtTorre prosegue in questi giorni: giovedì 26 sarà la volta dell’associazione “Amici della musica” che metterà in scena ”Na voce sotta luna”, mentre venerdì è in programma un doppio appuntamento, alle 18.30 “Tra Napoli e un bicchiere” dell’associazione B & Co e a seguire (20.30) “Parlami d’amore Mariù” dell’associazione Nuovo Copione.