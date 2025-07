Napoli – Sabato 5 e domenica 6 luglio in esclusiva l’evento di family experience con la visione live del cielo sulla nostra testa







«Tutti gli adulti sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano». Questa la citazione più emblematica del «Piccolo principe», il racconto lungo di Antoine de Saint-Exupéry che ha fatto e fa impazzire grandi e piccini. E questa storia meravigliosa sarà protagonista del nuovo evento di «Ma dove vivono i cartoni?», Ceo&founder Aurora Manuele, che questa volta si è superato.

Si chiama «Il cielo del Piccolo Principe» e si terrà sabato 5 e domenica 6 luglio, in esclusiva, al Planetario di “Città della Scienza” a Napoli. Si tratta di uno spettacolo itinerante, nato da una riscrittura del testo originale ad opera del direttore artistico di «Ma dove vivono i cartoni?», Francesco Chiaiese, all’interno del Planetario con la possibilità di assistere al «Cielo del mese». Quest’ultimo «è un evento che si tiene al Planetario – dicono da Città della Scienza- per scoprire le meraviglie del cielo notturno. Ogni mese, ed anche in questa occasione, il Planetario riproduce la volta celeste del periodo, permettendo di riconoscere costellazioni, stelle luminose e di ascoltare racconti mitologici legati ad esse».

Ed è in questo straordinario contesto, nei giardini di Cittá della Scienza, che si svolge la storia amata da tutti del “Piccolo principe” che dal suo asteroide si catapulta sulla terra per coinvolgere i bambini e le proprie famiglie. Un altro appuntamento di grande valenza pedagogica e ludica, nell’ambito della family experience: mood che da anni caratterizza «Ma dove vivono i cartoni?». E quale collante tra grandi e piccini se non il piccolo principe con le sue avventure, i personaggi: la Rosa, l’aviatore, il geografo etc.

Pubblicato nel 1943, “Il piccolo principe” è un racconto senza tempo, che ha incantato grandi e piccini per generazioni. È il libro più tradotto dopo la Bibbia (oltre 500 lingue e dialetti) e ha venduto più di 200 milioni di copie in tutto il mondo (19 milioni solo in Italia).

«La nostra riscrittura rappresenta i momenti cruciali della storia – dicono gli organizzatori- con i personaggi più importanti e le citazioni meravigliose che tutti conoscono. Il percorso itinerante si snoderà tra i meravigliosi spazi esterni di Città della Scienza. Ma non solo! Si potrà ammirare una fantastica rappresentazione all’interno del Planetario con attori e live del Cielo del Piccolo Principe. Il live è veramente un’occasione unica: ringraziamo gli astrofisici che preparano tutto e ci indicano i segreti e le meraviglie del cielo sopra di noi».