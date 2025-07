Torre del Greco – Scuola e chiesa per lanciare un messaggio di pace e speranza in occasione del Giubileo. È quanto emerso durante l’ottava edizione del premio “Monsignor Francesco Sannino”, la manifestazione svoltasi ieri, mercoledì 2 luglio, nei saloni del Circolo Nautico, promossa dall’associazione Monsignor Francesco Sannino e dal Club Lions di Torre del Greco, entrambi presieduti da Giovanna Romano.

Proprio la docente di religione ha aperto i lavori, ponendo l’accento sulla figura del compianto sacerdote, capace di unire il mondo della chiesa con quello della scuola, avendo ricoperto vari incarichi legati in particolare alla comunicazione in Curia ed essendo stato professore di religione. Romano si è poi soffermata sui temi della serata: “Giubileo e Porta Santa, con uno sguardo rivolto non solo agli adulti ma in particolare ai bambini. A scuola ho parlato tanto ai miei alunni di questi temi, fino ad arrivare a realizzare un libro illustrato rivolto proprio ai più piccoli, sul tema della Porta Santa”. Non è mancato un pensiero per Ermanno Corsi, giornalista scomparso di recente e molto legato all’attività portata avanti dall’associazione Monsignor Francesco Sannino.







I saluti istituzionali sono stati portati dal sindaco Luigi Mennella, che ha ricordato come “il Giubileo sia stato il tema principale dell’ultima festa dei quattro altari”, ponendo inoltre l’accento sulla figura di “don Vincenzo Romano, il primo parroco santo d’Italia”. Per il Circolo Nautico è intervenuto, in rappresentanza del presidente Gianluigi Ascione, il vicepresidente Antonio D’Antonio.

Spazio poi ai relatori, moderati da Salvatore Perillo. Maria Pisciuneri, dirigente scolastica del quarto circolo Cesaro di Torre Annunziata, ha focalizzato l’attenzione sulla necessità “di formare i giovani, in una comunità sempre più varia e articolata. Il nostro motto è ‘la differenza è arricchimento’. In questo il Giubileo, momento dal grande valore umano, è un’opportunità per avvicinare i ragazzi alla spiritualità”. Gaetano Di Palma, docente di Scienze bibliche della pontificia facoltà teologica dell’Italia Meridionale-sezione Tommaso D’Aquino, ha applaudito all’idea di Giovanna Romano “di promuovere un’iniziativa che, attraverso il valore della Porta Santa, unisce chiesa e scuola. Sono momenti come questi, in cui si celebra l’aggregazione, che siamo ancora più vicini ai nostri territori”. Infine ha preso la parola Giuseppe Falanga, docente di Liturgia alla pontificia università della Santa Croce di Roma, che nel ricordare come “il Giubileo è l’anno di grazia del Signore, evento di fede e preghiera”, ha passato in rassegna alcune recenti esperienze professionali con la Santa Sede.

Nella circostanza, il comandante Raffaele Minotauro ha consegnato a Giovanna Romano l’attestato del gruppo culturale tra comandanti superiori di mare Nautus quale “alta testimone ed instancabile promotrice della cultura del mare”.

A chiudere l’ottava edizione del premio, come di consueto, il dono da parte della presidente dell’associazione Monsignor Francesco Sannino di due borse di studio ad altrettanti alunni dell’istituto Nautico Cristoforo Colombo che si sono distinti per profitto ma anche per doti umane. Quest’anno il riconoscimento, consegnato da Giovanna Romano con il dirigente scolastico Pasquale Mirone, è andato a Biagio Liccardo (allievo della 4 C) e Francesco Panariello (4 A). Nell’occasione Mirone ha evidenziato “il lavoro svolto da tutto il corpo docenti e dal personale della scuola, capace di creare una importante comunità, permettendo ai ragazzi di trovare sempre una porta aperta quando hanno necessità di essere supportati”.