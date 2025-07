Vico Equense – Dopo il grande successo degli eventi che hanno aperto la stagione estiva, tra tutti “Festa a Vico” e il “Social World Film Festival”, l’Estate di Vico Equense continua. Un programma ricco, variegato e pensato per offrire a cittadini, visitatori e turisti un’estate indimenticabile, all’insegna della cultura, del divertimento, dello sport e dell’enogastronomia.

“Vico d’Estate 2025” è un contenitore di appuntamenti che abbraccia tutte le espressioni dell’intrattenimento: dall’arte alla musica, dallo sport alla danza, passando per le tradizioni popolari e le eccellenze del gusto. Un viaggio che valorizza l’identità del territorio, unendo bellezza, ospitalità e passione.







Grande spazio per “Eventi al Chiostro”, un mese di appuntamenti tra musica, teatro e incontri d’autore nel suggestivo Chiostro dell’ex convento: attesi nomi di grande richiamo come Maurizio De Giovanni (28 luglio), Vincenzo De Lucia (2 agosto), Enzo Gragnaniello (16 agosto), Biagio Izzo e Francesco Procopio (23 agosto) e tanti altri ancora.

Spazio anche ai classici appuntamenti sportivi e di intrattenimento come il “Vico Basket Day”, fino al 6 luglio, dedicato alla promozione dello sport in piazzale Siani, e il tradizionale torneo di pallanuoto “Fritz Dennerlein” (3-4-5 settembre), senza dimenticare il “Palio di San Renato” (fino al 19 luglio) che coinvolge la comunità in un rito collettivo di appartenenza e sfida amichevole.

Grande lustro poi per le tradizioni gastronomiche locali, con eventi di rilievo come Girogustando (14-15-16 luglio), Arte e Orto a km 0 (20-21-2 luglio), A Vico per Cacio (28-29-30 luglio), la Sagra del Riavulillo (3-4-5 agosto), la Festa dei Sapori Contadini di Ticciano (10-11 agosto), la Sagra della Melanzana (12-13 agosto), Polpette in Festa a Santa Maria del Castello (17-18-19 agosto), la Sagra della Patata di Moiano (25-26-27 agosto) e naturalmente Pizza a Vico (16-17-18 settembre), tra gli appuntamenti più attesi dell’estate.

In autunno, ogni fine settimana di ottobre sarà dedicato alla Festa della Castagna a Monte Faito, per celebrare una delle aree più amate e identitarie del territorio.

Immancabile anche quest’anno il concerto all’alba del 15 agosto nello scenario mozzafiato del piazzale della Chiesa della SS. Annunziata, e il Festival della Danza “Estarte” (dal 25 al 30 agosto), che vedrà esibirsi compagnie e scuole di danza in una cornice suggestiva.

“Abbiamo voluto costruire un’estate che fosse un vero e proprio mosaico di emozioni – dichiara il Sindaco Giuseppe Aiello – capace di raccontare Vico Equense nelle sue tante sfumature: la bellezza dei luoghi, la vivacità culturale, l’accoglienza, la buona tavola, lo sport, le tradizioni. È un cartellone che parla ai cittadini e ai visitatori, con l’ambizione di rendere Vico sempre più una destinazione viva, attrattiva e sostenibile, 365 giorni l’anno. Ringrazio tutte le realtà che hanno contribuito alla costruzione di questo programma: il lavoro di squadra è stato fondamentale”.

Il calendario completo degli eventi sarà disponibile sui canali ufficiali del Comune e nelle locandine che accompagneranno la comunicazione sul territorio. L’estate 2025 a Vico Equense è pronta: non resta che viverla.