Napoli – Un piccolo grande gesto che ha fatto la differenza! A seguito dell’approvazione della richiesta fatta alla Fondazione Internazionale Lions dal Lions Club Napoli Host, Presidente Rossella Fasulo, l’associazione Centro La Tenda Onlus, nel quartiere Sanità a Napoli, ha potuto potenziare il proprio servizio mensa e migliorare la qualità dell’assistenza offerta alle persone in condizione di grave disagio attraverso l’acquisto di due nuovi frigoriferi industriali. In tal modo si è resa possibile una gestione più efficiente delle scorte alimentari, con l’immediato risultato di aumentare il numero dei pasti distribuiti ogni giorno e, al tempo stesso, una riduzione significativa dello spreco alimentare, grazie alla possibilità di conservare correttamente i cibi, inclusi quelli offerti da numerosi donatori che, proprio a seguito della possibilità di congelare le derrate alimentari, hanno ulteriormente ampliato le donazioni. I numeri parlano chiaro. Fino a 150 pasti al giorno proprio grazie all’ampliamento della capacità di conservazione che ha permesso di accogliere almeno 30 beneficiari in più al giorno, offrendo loro non solo un pasto caldo, ma anche un momento di cura e attenzione in un contesto protetto.

Il progetto si inserisce in un quadro più ampio di interventi portati avanti dal Centro La Tenda, che risponde concretamente all’aumento di persone indigenti e senza fissa dimora, dovuto in larga parte alla crisi economica e ai nuovi flussi migratori. Il centro garantisce ogni giorno una rete di servizi socio-sanitari: accoglienza notturna e residenziale, sportello di ascolto, ambulatorio medico, farmacia sociale, raccolta e distribuzione di coperte, camper per attività sanitarie in strada.







“Ringrazio la Fondazione Internazionale Lions per aver approvato il nostro progetto e la Coordinatrice Distrettuale LCIF Grazia Salerno, anch’ella socia del Napoli Host, per aver coordinato tutte le necessarie azioni per il conseguimento di questo risultato… Sostenere chi è in difficoltà con strumenti concreti è il nostro modo di restituire dignità, speranza e futuro – ha detto la presidente Fasulo. Crediamo fermamente che la solidarietà non debba essere solo un principio, ma un’azione tangibile, capace di incidere realmente nella vita delle persone. Interventi come questo rappresentano per noi non semplici donazioni, ma un investimento nella coesione sociale, nella giustizia e nell’umanità. Colgo l’occasione – ha concluso – per ringraziare il Centro La Tenda, per il suo impegno quotidiano, per l’accoglienza, la cura e l’ascolto che offre a chi ha perso ogni punto di riferimento. Siamo orgogliosi, come Lions, di poter fare la nostra parte accanto a chi, ogni giorno, trasforma il bisogno in opportunità e la fragilità in rinascita”.