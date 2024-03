Una fiera esperienziale per immergersi con il proprio animale da compagnia in un mondo di formazione, informazione, sport, bellezza, adozioni, rispetto, shopping, consapevolezza e intrattenimento educativo.

Si tratta del grande evento “QuattroZampeInFiera” che, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli il 13 e 14 aprile, coinvolge a 360° aziende, centri cinofili, veterinari, sportivi, allevatori, esperti di igiene, associazione benefiche, stilisti e influencer.

Tantissime le attività ludiche e formative per conoscere le patologie più comuni e imparare a curarle, scoprire le leggi in materia pet, tenere il nostro animale sempre pulito, scegliere la dieta giusta, educare il proprio cane a vivere correttamente negli spazi pubblici o privati, conoscere le razze canine e feline, avvicinare il mondo animale ai bambini e molto altro.







Quattrozampeinfiera è l’unica manifestazione a cui puoi partecipare con il tuo cane o gatto. Gli appassionati potranno cimentarsi con i loro amici fedeli nelle varie attività sportive: Splash dog, nella piscina dedicata, Dog Agility, Disc Dog, Rally-O, Hoopers, Nosework, Puppy class e tanto altro ancora.

Tutte attività da scoprire e condividere gratuitamente.

Tra le aree tematiche presentate a Quattrozampeinfiera:

– Alimentazione: le aziende più rinomate del settore pet per una scelta più consapevole che meglio soddisfa le esigenze del proprio fido o felix.

– Moda, Fashion e Abbigliamento: un’area fashion per acquistare accessori all’ultima moda

– Salone di Bellezza: l’angolo dedicato all’igiene e alla cura quotidiana del proprio pet

– Turismo pet: servizi e strutture alberghiere Pet Friendly, per andare in vacanze con i propri animali domestici.

– Protagonista per un giorno: sfilate e shooting fotografici da copertine patinate.

– Razze feline e canine: per conoscere le peculiarità delle razze di cani e gatti, due padiglioni distinti per interfacciare gli allevatori e scegliere quello più in linea col proprio stile di vita.

– Sport e Cat-Dog activities: per testare tutte le attività sportive gratuitamente come Cat-Dog Agility, Rally O, Splash Dog, Free Style in acqua, Mobility, Treibball, etc.

– Bambini: per i bambini differenti aree a tema

– Associazioni: un’area speciale quella dedicata alle associazioni che concedono a cani e gatti meno fortunati, una seconda chance!

Per partecipare tutti i cani e gatti, devono essere muniti di microchip e di scheda di iscrizione all’anagrafe, devono essere rigorosamente tenuti al guinzaglio e con museruola al seguito.

I cuccioli devono aver compiuto i 4 mesi, qualora ci fossero cani con orecchi e code tagliate, devono essere seguiti da certificato veterinario attestante la natura terapeutica dell’amputazione.

Non è consentita la partecipazione alle cagnoline in periodo di calore.

Ricordiamo che in fiera è VIETATA la vendita di animali e che non sono ammessi cuccioli inferiori ai 4 mesi.