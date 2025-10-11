Venerdì 24 ottobre, alle ore 18.00, nella Sala Consiliare Palazzo Baronale Torre del Greco), si terrà la presentazione dell’opera “Ombre e Luci di un Cammino”, con il patrocinio del Comune di Torre del Greco e la partecipazione di Laura Capone Editore. La serata, resa possibile anche grazie alla sensibilità del Consigliere Comunale Luigi Caldarola, prevede letture a cura della Prof.ssa Silvia D’Istria, della Dott.ssa Anna Maresca e del poeta Mauro Mazza, con tre momenti centrali: “Un’Eterna Sinfonia”, “Odissea di Espatriati” e “Anime Sepolte nel Silenzio: Il Grido delle Vittime Inascoltate”. È un evento corale, costruito con la comunità, perché il ricordo diventi eredità viva.







Invitiamo i giornalisti a essere presenti e a raccontare l’iniziativa, unica del suo genere. Saranno benvenute anche le telecamere dei canali TV locali e regionali, per dare voce e volto a un tributo che appartiene alla città.

Per accreditarvi, vi prego di indicare in risposta a questa e-mail i nomi e le testate dei giornalisti o delle troupe televisive, i recapiti di riferimento e, per le TV, il numero di operatori.

Vi chiediamo inoltre, laddove possibile, di condividere il link al comunicato sui vostri canali e calendari editoriali, contribuendo alla migliore diffusione dell’informazione.