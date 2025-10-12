Farà tappa a Napoli, nel weekend dal 7 al 9 novembre, la tanto attesa mostra “Creattiva”. Location dell’evento sarà la Fiera d’Oltremare di viale Kennedy a Napoli.







Creattiva è la Fiera delle Arti Manuali, evento aperto al pubblico nel quale tantissime aziende incontrano migliaia di hobbiste appassionate di arti creative manuali.

Gli Espositori di Creattiva, che provengono da tutte le regioni d’Italia e anche dall’estero, promuovono le numerose tecniche per dare forma alla creatività tramite centinaia di corsi e dimostrazioni; commercializzano inoltre tutti i prodotti necessari per la realizzazione di tantissime idee creative: schemi, kit e semilavorati la fanno da padroni.

I Visitatori partecipano attivamente ai corsi proposti in fiera e acquistano direttamente in loco il meglio di quel che offre il mercato. Una vetrina unica che consente di scoprire le eccellenze del settore creativo in un ambiente accogliente, funzionale e organizzato con tanti servizi collaterali.