“Il Fresko Film è uno dei punti di forza dell’estate porticese. Una rassegna che da anni la famiglia Perasole, insieme con la Federazione territoriale Città del Monte, porta avanti con dedizione, regalando agli appassionati del cinema la possibilità di godere la proiezione di film anche all’aperto.

Quest’anno l’appuntamento si rinnova, dal 7 luglio al 4 settembre con una straordinaria programmazione di film.

La location resta la stessa: lo spazio esterno dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci- Comes al Viale Bernini, con inizio delle proiezioni alle 21.00.

Il cartellone, organizzato dal direttore artistico Sergio Perasole, prevede ben 25 film per 60 giorni, di cui la programmazione è consultabile nella locandina dell’evento. I bambini al di sotto dei 3 anni non pagheranno biglietto, così come sono previste agevolazioni per i diversamente abili. Il costo del biglietto è fissato a 3,50 euro.

Il Fresko Film è un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto anche per omaggiare la memoria di Ciccio Capozzi e Paola Acampa, straordinarie persone che resteranno punti di riferimento culturali importantissimi della nostra Città”.

Lo ha annunciato il sindaco di Portici, Enzo Cuomo.