Vista la grande mole di prenotazioni arrivata in pochissimo tempo per lo spettacolo di Peppe Iodice previsto il 28 dicembre alle 21 a San Giorgio a Cremano, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Zinno ha deciso di spostare la location al Palaveliero in via A. Manzoni 180, per garantire maggiore partecipazione.

Idem anche per il Concerto dei Neri Per Caso, che si svolgerà quindi il 26 dicembre alle 19 sempre al Palaveliero.

Entrambi gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

In particolare per quanto riguarda lo spettacolo di Peppe Iodice , non valgono più le prenotazioni ma basterà recarsi direttamente la sera dello spettacolo presso il Palaveliero. L’ingresso sarà libero e fino ad esaurimento posti.

Infine, Peppe Iodice si esibirà anche ad Ercolano il 20 dicembre al Parco Miglio d’Oro con la sia ‘Compilascion’.