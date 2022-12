Al via il servizio navetta gratuito per tutti i Cittadini di Portici e dei Comuni limitrofi, che desiderano fare shopping presso il Centro Commerciale Naturale Leonardo Da Vinci.

Il progetto nasce dalla sinergica collaborazione fra il Centro Commerciale Naturale Leonardo da Vinci e il Comune di Portici, la Camera di Commercio.

La navetta gratuita esegue un “giro a otto” per le strade principali della Città, con doppia fermata presso viale Leonardo Da Vinci, secondo il seguente percorso: partenza dal parcheggio di Via Gianturco verso Corso Garibaldi, proseguendo per piazza San Ciro e risalendo il primo tratto di via Libertà così da entrare al viale Leonardo da Vinci dove si effettua una fermata con sosta di 10 minuti a metà strada, all’altezza del civico 75 adiacente al Parco Urbano “Harmony”.

La navetta prosegue poi recuperando altri cittadini verso Via Diaz in direzione Piazza Poli, dove effettua la fermata prevista nella parte alta della città.

Successivamente l’autobus scende via Salute rientrando presso viale Leonardo da Vinci con fermata e sosta presso il Centro Naturale e proseguendo verso via Diaz con fermata presso corso Garibaldi e infine Piazza San Pasquale, dove completa un primo giro ripetuto successivamente fino a chiusura servizio.

Si tratta delle medesime fermate indicate dal servizio di trasporto

Riconoscere la navetta che svolge il servizio gratuito è semplice: basterà scorgere sui finestrini la pubblicità dell’iniziativa con i loghi del Comune di Portici e del Centro Commerciale Naturale

Il servizio viene istituito con questi orari/giorni indicati di seguito:

Fino al 23 dicembre ore 10/13.30 – 16/20.15

24 dicembre dalle 10 alle 18.00

31 dicembre dalle 10 alle 18.00

Giovedi 5 gennaio dalle 10.30 /13 16/20.15.