Ercolano – Da lunedì 1° luglio 2024 cambia l’offerta di bigliettazione del Parco Archeologico di Ercolano che lancia i nuovi abbonamenti on demand rivolti a specifici target di utenza: famiglie, giovani, singoli visitatori con l’intento di fidelizzare il proprio pubblico e proporre biglietti aperti per un anno intero in modo da rendere la partecipazione alle diverse iniziative più semplice e circolare, per offrire diverse modalità di partecipazione alle attività del Parco: l’abbonamento annuale – destinato soprattutto a residenti e turisti di prossimità – sarà rimodulato in tre diverse tipologie di card:

-ErcolanoCard per individuali al costo di euro 30, valida per 1 persona;

-ErcolanoCardFamily al costo di euro 58 per 2 adulti e minori accompagnati;

-ErcolanoCardYoung al costo di euro 5 per i ragazzi tra i 18 e i 25 anni.







Tutti gli abbonamenti sono validi per 365 giorni dal primo utilizzo, quelli sottoscritti in precedenza e sino al 30 giugno avranno regolare validità sino alla loro scadenza naturale.

Dopo il recente ampliamento della zona espositiva dell’Antiquarium e la recentissima apertura dell’Antica Spiaggia, con la restituzione al pubblico di 3000 metri quadri di ulteriore spazio fruibile, di pari passo con il progressivo ampliamento dei percorsi e dell’offerta di visita al pubblico, dal 1° luglio i nuovi biglietti di accesso saranno i seguenti:

intero 16 €;

ridotto giovani tra i 18 e 25 anni non compiuti biglietto € 2;

accesso al Teatro Antico di euro 5;

integrato Parco e Teatro Antico di euro 19.

Al link www.coopculture.it/export/shared/corporate_docs/catalogoercolano2024.pdf pubblicato inoltre il catalogo dell’offerta didattica 2023/2024 di CoopCulture per le scuole che integra i programmi di studio con tematiche contemporanee e presenta nuovi format e modalità di fruizione sempre più attuali ed inclusive.

“Ercolano è tutto l’anno! E’ questo l’intento con cui abbiamo pensato ad un biglietto unico che permetta l’accesso al Parco per 365 giorni – dichiara il direttore Sirano – Per un intero anno i visitatori potranno partecipare alle iniziative che proponiamo ciclicamente come anche alle novità che di anno in anno si affacciano in quella che è una vetrina dalle mille sfaccettature e possibilità. Attenzione per i pubblici, fidelizzazione degli appassionati ci guidano in un lavoro sempre più personalizzato e inclusivo”.

Prosegue intanto, ancora per tutto il mese di giugno, l’apertura del percorso sotterraneo del Teatro Antico del Parco Archeologico di Ercolano, la visita accompagnata per 6 gruppi di 10 persone si svolge il mercoledì e il sabato dalle 09:30 alle 16:30 (visita in lingua inglese alle ore 11.30 e 16.30); il tour al Teatro è un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso i cunicoli settecenteschi accompagnati dal personale del Parco. Nei mesi di luglio e agosto ci sarà una pausa estiva, per riprendere poi nel mese di settembre.