Si svolgerà mercoledì, 28 settembre dalle ore 15:30 presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino, il Seminario “Θάλαττα θάλαττα: Napoli e la sua lunga storia con il Mare – Opportunità di crescita per le giovani generazioni”.

Inserito nella programmazione della Naples Shipping Week 2022, il Seminario rappresenta un momento di incontro con i giovani che porrà al centro della discussione le possibilità lavorative che essi possono avere nell’economia del mare. Questa offre molteplici occasioni lavorative per le nuove generazioni ed è uno dei pochi settori in cui è cospicua l’offerta di posti di lavoro. Professioni che però richiedono una adeguata competenza e professionalità.

Lo shipping è, difatti, uno di quei settori che richiede elevata specializzazione e competenza ma anche uno di quelli in cui ci sono molteplici opportunità, spesso non conosciute da chi cerca occupazione. All’incontro interverranno il prof. Antonio Garofalo, Rettore Eletto dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, il dottor Fabrizio Monticelli CEO di “Formare- Polo Nazionale per lo Shipping”, il dott. Nicola Principe, Direttore del personale “Grimaldi Group” e la dott.ssa Giulia Divulsi – Fleet Hotel HR Pre-boarding Training Specialist “Costa Crociere”.

Nel corso del pomeriggio sarà, inoltre, allestita, la Mostra “La sirena Parthenope” di Felice Meo. Il programma dell’evento prevede, tra l’altro, l’esibizione della Banda della NATO -laddove possibile presso il Cortile del Maschio Angioino- e una performance artistica di Slobodanka Ciric dal titolo “La Sirena Parthenope: Cosmogonie – Terra, Mare, Natura. L’evoluzione è nel cambiamento”.