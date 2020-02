Napoli – Conferenza stampa di presentazione del Secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità organizzato nell’ambito della Napoli City Half Marathon, ed in programma giovedì 6 febbraio alle ore 12 presso la Caserma Zanzur, sede storica delle fiamme gialle partenopee.

Una “gara nella gara” organizzata nell’ambito della tradizionale Mezza Maratona cittadina dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, Confesercenti Campania nonché, grande novità di quest’anno, oltre venti partner istituzionali.

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica e nell’occasione tutti i partecipanti indosseranno una maglietta che recherà sul retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” con i loghi di tutte le istituzioni coinvolte, con lo scopo di mostrare la sinergia tra istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità economica al Paese.

Nell’occasione sarà anche presentato il concerto di gala in programma venerdì 21 febbraio al Teatro Mediterraneo alla Mostra d’Oltremare con l’esibizione della Guardia di Finanza. Madrina dell’evento della serata del 6 febbraio, e presente giovedì in conferenza l’attrice, cantante e conduttrice televisiva Serena Autieri