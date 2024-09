Il Comune di Napoli, in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile che si svolgerà dal 16 al 22 settembre 2024, ha promosso le seguenti attività.

Incentivazione della sharing mobility

Gli operatori di sharing con biciclette e monopattini, autorizzati dal Comune di Napoli, applicheranno un’apposita scontistica durante la settimana Europea della Mobilità al fine di incentivare la mobilità sostenibile.

Il codice sconto sarà disponibile sull’app di funzionamento dei singoli operatori (Bird, Voi technology, Bit mobility, Lime).

Condivisione dello spazio pubblico – Ascensore urbano di monte Echia

16 settembre: n. 4 visite educative gratuite Monte Echia

– ore 10:00

– ore 12:00

– ore 16:00

– ore 18:00

I partecipanti dovranno essere in possesso di valido titolo di viaggio.

Ogni visita prevede la prenotazione obbligatoria on line, su link fornito da ANM, fino ad numero max di partecipanti pari a 20/25.







Condivisione dello spazio pubblico – Stazione Chiaia della Linea 6

17 settembre: n. 3 visite educative gratuite stazione Chiaia

– ore 10:00

– ore 11:30

– ore 13:00

I partecipanti dovranno essere in possesso di valido titolo di viaggio.

Ogni visita prevede la prenotazione obbligatoria on line, su link fornito da ANM, fino ad numero max di partecipanti pari a 20/25.

Si segnala inoltre l’iniziativa di sensibilizzazione alla sicurezza stradale presso il Liceo Umberto, in via Carducci, sul tema della sicurezza stradale, che si terrà il 16 settembre p.v.

Sarà presente il camper azzurro della Polizia stradale che, con proprio personale, fornirà le prime ed utili informazioni per una guida più responsabile e sicura.

“Tre le tematiche oggetto delle iniziative promosse dal Comune di Napoli in tema di mobilità sostenibile in collaborazione con ANM, la Polizia stradale e il Liceo Umberto: uso di sistemi di mobilità dolce come interconnessione con il Trasporto Rapido di Massa, percorsi educativi di sicurezza stradale, condivisione degli spazi pubblici intorno ai nodi di interscambio del sistema di mobilità urbana” ha dichiarato l’assessore Cosenza “ringrazio gli uffici per aver lavorato affinché anche il Comune di Napoli partecipi all’iniziativa di scala europea”.