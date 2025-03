L’Associazione di promozione Sociale IoCiSto in collaborazione con AbruzziAMOci odv bandisce, organizza e promuove con il supporto del Comune di Napoli, Assessorato al turismo e alle attività produttive e del Museo della Lettera d’Amore, la prima edizione del premio internazionale Lettera d’Amore a Napoli.

La cerimonia di premiazione si terrà a Napoli, Piazza Fuga, presso IoCiSto il 21 luglio 2025 a partire dalle ore 16:30.

Si partecipa stilando in qualsiasi lingua (se straniera o in dialetto, si deve accludere la traduzione in lingua italiana) un solo testo in prosa, non in poesia, inedito, configurato come lettera d’amore, della lunghezza massima di 3 cartelle (1800-1850 caratteri per cartella spazi esclusi) in 5 copie ben leggibili con cognome e nome del partecipante in alto a destra sulla prima pagina.







Vanno aggiunte le dichiarazioni e le notizie richieste all’art. 2 in un solo foglio a parte.

L’invio va fatto preferibilmente con posta ordinaria o prioritaria, ma non raccomandata.

Contestualmente si dovrà inviare il testo della lettera (una copia) anche per posta elettronica in un’unica e mail allegando il file formato word che riporti la lettera d’amore e il file con i dati di cui all’art. 2 – da spedire al seguente indirizzo di posta elettronica: iocistolettere@gmail.com nominando i file con il cognome e il nome del candidato e non denominandolo “Lettera d’amore a Napoli”.

Non è dovuta alcuna tassa di iscrizione o partecipazione.

Il termine ultimo per l’invio dell’elaborato, da effettuarsi al seguente indirizzo: Premio Lettera d’amore a Napoli c/o IoCiSto ApS Via Cimarosa, 20, 80127 NAPOLI, è fissato al 20 maggio 2025 (farà fede il timbro postale di partenza).

La giuria, il cui verdetto è insindacabile, è composta da: Maurizio De Giovanni (Presidente), 2 rappresentanti del Comune di Napoli, 4 rappresentanti di IoCiSto, 2 rappresentanti di AbruzziAMOci.

Saranno assegnati i seguenti premi: 500 euro al primo classificato, 300 euro al secondo, 200 al terzo; altri premi simbolici ai segnalati.

Al fine di valorizzare la città e le sue bellezze, nel caso in cui il primo classificato non fosse residente nel territorio della regione Campania, grazie al contributo degli sponsor, verrà offerto un week-end per due persone.

A tutti i premiati verrà inoltre offerta una visita guidata e gadget personalizzati.