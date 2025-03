Città della Scienza si prepara a celebrare la Giornata Internazionale della Donna, sabato 8 marzo 2025, con un evento speciale intitolato “Donne di Scienza: storie di ispirazione e sfide per il futuro”, organizzato per onorare il contributo femminile alla scienza, ispirare le nuove generazioni e promuovere un futuro più inclusivo.







L’iniziativa, che si svolgerà a partire dalle ore 11:00 presso la sede di via Coroglio, si propone di illuminare il ruolo fondamentale delle donne nella ricerca scientifica e tecnologica, un ambito in cui creatività, competenza e impegno femminile hanno contribuito in modo significativo al progresso dell’umanità.

L’evento sarà un’occasione per ascoltare le voci di scienziate napoletane di spicco e testimonianze maschili che sostengono la parità di genere nella scienza.

Ricercatrici, studiose ed esperti condivideranno le loro esperienze, riflettendo su come le donne abbiano plasmato il panorama scientifico e sulle potenzialità che ancora devono esprimersi.

“Donne di Scienza” non sarà solo una celebrazione, ma anche un momento di confronto aperto al pubblico.

Saranno affrontate le sfide che le donne incontrano nel mondo della scienza, con l’obiettivo di individuare strategie per promuovere una maggiore inclusione e abbattere gli stereotipi di genere che ancora limitano le opportunità.