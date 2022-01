Per la gioia di fans ed appassionati, torna in Tv “L’amica geniale”. Il debutto della nuova stagione è fissato per il giorno 6 febbraio: per quattro dominiche, gli spettatori potranno rivedere e rivivere la storia di Elena e Lila.

In questa stagione, Lila ed Elena sono donne, cresciute ed alle prese con la vita quotidiana delle donne di quel contesto e periodo storico.

La terza stagione propone otto episodi, due a serata, in onda sulla Rai. Protagoniste sono ancora Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che già nelle precedenti edizioni hanno attirato la simpatia ed il consenso del pubblico a casa.

A fare da scenario, gli imperdibili luoghi tra Napoli e Firenze, dove è stata girata “L’amica Geniale”.