Ha tenuto gli spettatori incollati avanti alla televisione “La sposa”, la nuova fiction con Serena Rossi e Giorgio Marchesi andata in onda ieri sera.

In onda su Rai 1, composta da 6 episodi, la narrazione è ambientata nell’Italia degli anni ’60.

Maria Saggese, la protagonista, è una giovane calabrese “costretta” a sposarsi per procura pur di salvare la sua famiglia d’origine dalle difficoltà economiche e dai debiti pur essendo “innamorata” di un altro giovane.

Dopo il matrimonio, Maria lascia la sua amata terra per andare a vivere con Italo nel vicentino. Italo, vedovo della prima moglie e padre di un bambino di nome Paolino, non è innamorato di Maria. Soltanto pian piano e con tanta pazienza la donna riesce a farsi apprezzare dal marito e dalla sua famiglia. A darle soddisfazione è, soprattutto, il rapporto con Paolino, bambino con evidenti difficoltà.

Attraverso la narrazione, emerge un aspetto molto importante, oltre la storia di vita della donna: la condizione sociale del meridione ed, in particolare, della Calabria nonché le lotte sociali della fine degli anni ’60, lotte legate ai braccianti ed alla classe operaia.

Sebbene la serie abbia come ambientazione la Calabria ed il Veneto (luogo di origine, il primo, e luogo di trasferimento, il secondo, per Maria) in realtà il set è stato allestito in Campania ed, in particolar modo, a Monte Sant’Angelo (Foggia) per le scene relative al Sud Italia. Le scene ambientate al Nord sono state principalmente girate in Piemonte, a Torino, al Parco della Pellerina, a Carignano e nel vercellese, a Fontanetto Po.

Le successive puntate andranno in onda, salvo modifiche al palinsensto, domenica 23 gennaio e domenica 30 gennaio 2022 alle ore 21,25 circa.

La prima serata una splendida e brava Serena Rossi ha tenuto incollati alla tv ben più di 6. 000000 spettatori netti.