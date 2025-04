Napoli – Il Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni si prepara ad accogliere un evento dedicato alla salute, al gusto e al territorio: “La Buona Merenda”. Domani, giovedì 10 Aprile 2025, a partire dalle ore 10:00, circa 120 studenti provenienti da tutti gli Istituti Comprensivi della città diventeranno protagonisti assoluti di una Sessione di Assaggio cruciale. Il loro compito sarà quello di degustare e valutare 10 diverse proposte di merende, dolci e salate, per selezionare le 4 che rappresenteranno l’eccellenza del progetto.







Il progetto nasce da un’idea visionaria di Città della Scienza ed è fortemente voluto da una serie in collaborazione con una serie di partner: Confesercenti Provinciale di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni CNR-ISA di Avellino e IPCB Pozzuoli, Istituto Sperimentale Zooprofilattico del Mezzogiorno, la Società Italiana di Nutrizione Umana; i Professori Gabriele Riccardi, Pasquale Strazzullo e la Professoressa Carla Langella. Al contributo del mondo della ricerca si è unito il fondamentale apporto di produttori e trasformatori di eccellenze agroalimentari della nostra regione.

“La Buona Merenda” si pone obiettivi ambiziosi e quanto mai attuali: mira a promuovere attivamente la corretta alimentazione e i sani stili di vita tra bambini e ragazzi, in perfetta coerenza con i principi della Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO e fiore all’occhiello del territorio campano. Al contempo, si propone come strumento concreto per contrastare la crescente diffusione dell’obesità infantile, un fenomeno preoccupante che richiede azioni mirate e coordinate.

Sottolineando il valore strategico dell’iniziativa, la Dottoressa Giuseppina Tommasielli, Vicepresidente della Fondazione Idis – Città della Scienza, dichiara: “La Buona Merenda rappresenta un investimento cruciale per la salute delle nuove generazioni e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e territoriale. È un’alleanza che unisce ricerca scientifica, imprese locali e istituzioni per promuovere la Dieta Mediterranea attraverso snack innovativi, sani e gustosi, realizzati con eccellenze campane. La partecipazione attiva degli studenti nella scelta delle merende è un atto educativo fondamentale, che li rende consumatori consapevoli. Questo progetto, ideato da Città della Scienza, che vede Cava de’ Tirreni come città pilota, incarna la nostra missione di mettere la scienza al servizio del benessere collettivo, creando un modello virtuoso e potenzialmente replicabile di sviluppo sostenibile e salute pubblica.”

L’unicità del progetto risiede proprio in questo approccio integrato: non solo educazione alimentare, ma anche valorizzazione delle eccellenze produttive locali. Le 10 merende in degustazione domani sono state ideate e realizzate da aziende produttrici esclusivamente campane, selezionate tramite una manifestazione pubblica di interesse. Un requisito fondamentale è stato l’utilizzo di materie prime di alta qualità provenienti dal territorio campano, garantendo tracciabilità e sostenendo l’economia locale. La creazione delle ricette ha seguito precise indicazioni nutrizionali elaborate grazie alla collaborazione scientifica di importanti Centri di Ricerca e Alta Formazione, assicurando un perfetto equilibrio nutrizionale senza sacrificare il gusto.

La Sessione di Assaggio di domani rappresenta un momento chiave e altamente simbolico. Saranno gli studenti stessi – circa 20 della scuola primaria e poco meno di 100 delle classi della scuola secondaria di primo grado – a decretare, con il loro insindacabile giudizio, quali merende entreranno nella fase finale. Delle 10 proposte iniziali, ne verranno selezionate 4, con l’importante criterio di includere almeno una opzione senza glutine, per rispondere alle esigenze di un’alimentazione sempre più attenta e inclusiva.

Le 4 merende selezionate, infatti, non resteranno confinate all’evento: grazie alla collaborazione con Confesercenti, saranno distribuite nella rete dei negozi di vicinato associati, rafforzando il ruolo della distribuzione di prossimità e offrendo ai cittadini prodotti sani, gustosi e a km 0. Questo importante passaggio sarà celebrato lunedì 12 maggio pomeriggio, sempre a Cava de’ Tirreni, con la “Festa de La Buona Merenda”. L’evento conclusivo del progetto vedrà la prima distribuzione ufficiale delle merende scelte dagli studenti, un momento di festa e condivisione per tutta la comunità, le scuole e le famiglie, a testimonianza del successo di un’iniziativa che mette al centro i bambini, la loro salute e il futuro del territorio.

Il progetto “La Buona Merenda” si configura come un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, mondo della ricerca, associazioni di categoria e sistema scolastico, uniti per investire sulle nuove generazioni e promuovere un modello di consumo più consapevole, sano e legato alle radici culturali ed enogastronomiche della Campania.