Nell’ambito dell’operazione denominata “Berlingieri”, l’unità operativa Secondigliano della Polizia Locale di Napoli, con il supporto del personale del servizio Prevenzione Collettiva dell’ASL Napoli 1 Centro e con la collaborazione degli operatori ASIA, ha effettuato controlli nel rione Berlingieri finalizzati alla tutela della salute pubblica e al contrasto del commercio abusivo.







Sono stati controllati 59 operatori ambulanti, di cui uno è risultato non in regola, e un’attività commerciale in sede fissa che è risultata priva dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

A seguito dei controlli sono stati redatti complessivamente 5 verbali, due nei confronti di un ambulante itinerante e tre nei confronti del titolare dell’attività in sede fissa.

Nel primo caso, le violazioni contestate hanno riguardato l’occupazione abusiva di suolo pubblico e l’esposizione di alimenti agli agenti atmosferici.

Gli alimenti, circa 45 chili di olive, frutta secca, stoccafisso e legumi secchi, sono stati sequestrati in quanto potenzialmente non idonei al consumo umano e distrutti sul posto mediante compattatore ASIA.

Per quanto riguarda l’attività in sede fissa, le violazioni hanno riguardato l’esercizio dell’attività senza titolo autorizzativo, la gestione non conforme dei rifiuti e la mancata autorizzazione sanitaria.

L’ASL ha proceduto al sequestro sanitario di circa 50 chili di prodotti da forno, anch’essi immediatamente distrutti.

Inoltre, è stata disposta una pulizia straordinaria del locale, da completarsi entro 48 ore.

Le motivazioni che hanno condotto all’adozione dei provvedimenti sanzionatori includono l’assenza di autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, la vendita di alimenti senza le necessarie protezioni igieniche, l’assenza di notifica sanitaria per l’attività e il mancato rispetto dei criteri di autocontrollo previsti dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare.

L’operazione di controllo nel rione Berlingeri proseguirà nelle prossime settimane.