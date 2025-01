Napoli – Un progetto unico e originale, firmato «Ma dove vivono i cartoni?», un musical inedito per riflettere e commuoversi. Lo scopo: avvicinare i bambini al teatro







Gioia, tristezza, felicità, rabbia, ansia. Emozioni contrastanti che prova ogni essere umano, e che possono essere ascoltate e comprese attraverso un viaggio dentro sé stessi. E quale viaggio migliore se non il teatro, che è una delle forme artistiche maggiormente emozionali, in cui gli spettatori riescono a sentirsi, per qualche ora, nei panni degli attori che calcano i palcoscenici?

È su questo principio che «Ma dove vivono i cartoni?», capitanata da Aurora Manuele con la direzione artistica di Francesco Chiaiese, presentano un progetto totalmente nuovo con il tour teatrale «Inside you», che debutta il 15 febbraio al Teatro Acacia di Napoli per poi girare in tutta la Campania e in alcune regioni del Sud.

Una rappresentazione teatrale, per la prima volta sulle scene, che si ispira liberamente alla saga di «Inside out», film di animazione di Pixar Animation Studios in collaborazione con la Walt Disney. Uno show teatrale, tra il musical e la emotional comedy, con una sceneggiatura totalmente riscritta, nuove scenografie, costumi e coreografie, che portano il timbro di “Ma dove vivono i cartoni?”, che ogni volta propone sempre esperienze innovative ed uniche.

Un tour teatrale rivolto ai bambini e alle loro famiglie, che potranno emozionarsi ma anche riflettere insieme ai personaggi: Gioia, Tristezza, Disgusto, Noia, Imbarazzo, Ansia e tanti altri che rappresentano il centro dell’animo umano. Tutto con un cast di 15 professionisti, tra attori, ballerini, cantanti, performer etc.

Il tour teatrale partirà da Napoli e toccherà le province campane di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, con un cartellone di appuntamenti in diversi teatri dei vari comuni. Arriverà pure a Potenza e Cosenza, con tanti altri appuntamenti che si succederanno fino in primavera.

«La nostra mission – dicono i referenti di Ma dove vivono i cartoni?- è quella di avvicinare i bambini e le famiglie al Teatro, in un’epoca in cui si è sempre più presi da mille cose, dimenticando il valore dell’arte e dello stare insieme dal vivo, e non virtualmente.

Il soggetto è quello delle emozioni, quindi un messaggio forte che vogliamo trasmettere, sperando che il nostro publico possa emozionarsi, ma anche riflettere su argomenti importanti. Un messaggio, quindi, sia culturale sia educativo».

Il PROGRAMMA

Una tournée per INSIDE YOU che tocca anche la Basilicata , Caserta, Avellino , Nola , Benevento , Salerno e poi la Puglia e la Calabria ♥️

15 FEBBRAIO Teatro Acacia Napoli

16 FEBBRAIO Teatro 2 Torri Potenza

22 FEBBRAIO Teatro Umberto Nola

23 FEBBRAIO Teatro Augusteo Salerno

1 MARZO Cineteatro Vittoria – Diamante ( CS)

2 MARZO Teatro Ricciardi Capua ( CE)

8 MARZO Teatro Partenio – Avellino

9 MARZO Teatro Vittorio Emanuele – Benevento

22 Marzo Teatro Comunale Catanzaro

23 Marzo Teatro Comunale Catanzaro

12 Aprile Teatro Orfeo Taranto

E continua ….

Biglietti in vendita su postoriservato.it