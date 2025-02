Torre del Greco – Mangime per gatti e cani bisognosi presenti sul territorio di Torre del Greco: il Comune acquista i prodotti e anche cucce che consegnerà ai tutori delle colonie feline e ai soggetti senza scopo di lucro che abitualmente assistono i randagi. È quanto contenuto in un avviso pubblico firmato dal dirigente del settore igiene e sanità, Egidio Ciani, che apre così la possibilità di distribuire alle realtà interessate e che ne avessero diritto, il materiale acquistato nei giorni scorsi dopo una specifica determina. A seguito di questo, l’assessore al benessere animale Laura Vitiello ha fornito l’indirizzo all’ufficio competente per redigere l’avviso pubblico che consenta di avviare la consegna. “I diritti degli animali – afferma la componente della giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella – stanno particolarmente a cuore alla nostra amministrazione. Pertanto, quale assessore al benessere animale lo scorso 8 gennaio ho firmato un atto di indirizzo con il quale ho dato mandato agli uffici preposti di redigere un avviso pubblico finalizzato alla consegna di mangime e cucce per gatti e cani bisognosi. Riconosciamo in tal modo il prezioso impegno quotidiano e la dedizione delle persone che si occupano delle colonie feline del territorio e dei volontari (guardie zoofile e coloro i quali appartengono alle associazioni senza scopo di lucro), che svolgono un ruolo cruciale nel garantire cura, affetto, assistenza materiale e sanitaria a gatti e cani randagi del territorio”.

Partendo da quanto contenuto nell’apposito regolamento comunale, che evidenzia tra l’altro come “la città di Torre del Greco, portatrice di valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi”, l’avviso pubblico prevede la distribuzione per lotti di cucce e/o mangime per gatti e cani. “Per ciascun lotto e per ciascuna istanza – viene specificato – saranno consegnati una cuccia e/o un sacchetto di mangime, a secondo che il richiedente richieda l’una, l’altro o entrambi. Solo nel caso di colonie feline particolarmente numerose (oltre le cinquanta unità) la consegna di mangime consisterà in tre sacchi”.







Le domande saranno evase in ordine di protocollo e fino ad esaurimento delle risorse in possesso dell’ente. “Al fine di intercettare quante più realtà animaliste possibili – viene ancora specificato – non è possibile presentare domanda per entrambi i lotti. Decorsi venti giorni e laddove ci fosse ancora disponibilità, sarà possibile ripresentare domanda per lo stesso lotto o presentare domanda per l’altro lotto. Si procederà così, ogni venti giorni, fino ad esaurimento delle risorse”. Sarà possibile presentare domanda d’accesso alla fornitura, presentando lo specifico modulo (presente sul sito www.comune.torredelgreco.na.it) all’ufficio protocollo dell’ente, a mano oppure all’indirizzo pec protocollo.torredelgreco@asmepec.it. “Ringrazio gli uffici preposti – conclude l’assessore Laura Vitiello – ed in particolare il dirigente Egidio Ciani ed il funzionario Marco Battiloro, che mi hanno sostenuta e supportata in questa lodevole iniziativa a favore dei nostri amici a quattro zampe”.