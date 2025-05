Napoli – Il Lions Club Napoli Host, presieduto dalla Dott.ssa Rossella Fasulo, è stato insignito del prestigioso Premio Bartolo Longo – III Edizione, organizzato dal Lions Club Pompei Host, insieme al proprio candidato, Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe, già Arcivescovo Metropolita di Napoli. Il riconoscimento, intitolato al Beato Bartolo Longo, figura emblematica di fede e impegno sociale, premia ogni anno personalità ed enti che si sono distinti per l’opera svolta a favore della comunità e della promozione dei valori umani e spirituali. La candidatura, fortemente voluta e presentata dal Lions Club Napoli Host, nella persona della Presidente Rossella Fasulo, ha trovato fondamento nella straordinaria azione pastorale e sociale del Cardinale Sepe, la cui opera ha lasciato un’impronta indelebile nella città di Napoli. Alla premiazione era presente anche l’Avv. Antonella Della Corte, presidente per il nuovo anno sociale

“Già Vescovo di Napoli – si legge nella motivazione – il Cardinale Crescenzio Sepe ha da sempre contribuito alla crescita e allo sviluppo sociale della Città di Napoli. Tra le molteplici attività promosse, si ricorda in particolare la creazione di un tavolo di lavoro con referenti culturali, ecclesiastici e professionali della città, finalizzato allo sviluppo di iniziative concrete, tra cui la pianificazione e la realizzazione di un corso per ‘Operatori di turismo religioso’ con qualifica regionale di ‘Operatore dei servizi di custodia ed accoglienza museale’, rivolto ai giovani e pensato per favorirne l’inserimento lavorativo.”







Il Lions Club Napoli Host esprime la propria gratitudine per questo importante riconoscimento, che celebra non solo l’impegno del suo illustre candidato, ma anche i valori di servizio, responsabilità sociale e promozione culturale che animano da sempre l’attività lionistica. Il premio rappresenta un simbolo di continuità tra le opere del passato e le azioni del presente, in linea con la missione dei Lions: “We Serve”.

“Ricevere questo premio, insieme a Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe, rappresenta per il Lions Club Napoli Host un grande onore e una profonda emozione — ha dichiarato la Presidente Rossella Fasulo — perché riconosce non solo il valore della figura straordinaria del Cardinale, ma anche l’impegno costante del nostro Club nel promuovere valori di solidarietà, crescita sociale e sviluppo culturale. Abbiamo voluto candidare il Cardinale Sepe perché la sua azione pastorale è sempre stata accompagnata da una visione concreta e lungimirante, volta al coinvolgimento attivo della società civile. Il suo impegno, in particolare nella formazione dei giovani attraverso iniziative come il corso per Operatori di turismo religioso, è un esempio di come si possa coniugare fede, cultura e occupazione. È questo il senso profondo del Premio Bartolo Longo: riconoscere chi, come lui, ha saputo farsi strumento di speranza, di dialogo e di costruzione del bene comune.”