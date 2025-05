Napoli – “Ambasciatrice dell’Italia nel mondo, custode delle tradizioni marinaresche e simbolo di sostenibilità e innovazione, esempio fulgido dei valori del mare che ispirano la nostra comunità”. Sono le motivazioni che, lo scorso 11 aprile spinsero l’associazione Circoli Nautici della Campania ad attribuire l’annuale premio alla Amerigo Vespucci. Approfittando della presenza della nave scuola a Napoli, si è svolta oggi la consegna del riconoscimento a quello che rappresenta un simbolo della Marina Militare e un orgoglio dell’Italia nel mondo.

Alla presenza di autorità civili e militari, tra cui il presidente della commissione bilancio del consiglio regionale della Campania, Franco Picarone, e del capitano di vascello Giuseppe Di Modica (in rappresentanza del comando logistico della Marina Militare”, il presidente dell’associazione, Gianluigi Ascione, ha conferito il premio al comandante della Vespucci, il capitano di vascello Giuseppe Lai.







Numerosa e significativa la partecipazione dei rappresentanti dei circoli nautici, a testimonianza del forte legame che unisce la base e l’eccellenza della Marina. Erano presenti infatti Gennaro Lametta, presidente della sezione di Giugliano della Lega Navale Italiana; Ciro Isilibeck, presidente della sezione di Torre del Greco della Lega Navale Italiana; Agostino Longo, presidente del Circolo Rari Nantes Napoli; Stefano Iovino, presidente del Circolo Nautico Arcobaleno; Filippo Smaldone, vicepresidente del Circolo Nautico Posillipo; Giulio Piccialli, vicepresidente del Club Nautico della Vela; Luciano Ragazzi, vicepresidente del Club Velico Salernitano; il segretario dell’associazione Maurizio Iovino.

La premiazione è avvenuta nella saletta comando, ambiente di enorme prestigio, normalmente riservato solo a Capi di Stato e alte cariche istituzionali: un aspetto, questo, che ha conferito all’evento un valore simbolico straordinario. “Oggi premiamo non solo una nave, ma un’idea di mare che forma, educa e ispira – ha dichiarato Gianluigi Ascione – La Vespucci è un faro per tutti noi, un modello che unisce valori sportivi, disciplina e spirito di squadra. Consegnare questo premio in questa sala, dove la storia respira, è un onore che porteremo nel cuore”.

La cerimonia si è conclusa con un momento di condivisione tra i rappresentanti dei circoli e gli ufficiali di bordo, in uno scambio di esperienze e progetti futuri che rafforzano la sinergia tra Marina Militare e sport velico.