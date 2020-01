Prosegue la rassegna il 4 gennaio 2020, tra gusto e spettacolo, con il cabaret di Simone Schettino

Il 2020 comincia con un nuovo appuntamento della rassegna teatrale “Il Gusto del Teatro”, progetto promossa dal Comune di Scisciano, in partenariato con i comuni di San Vitaliano e Mariglianella ed è co-finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014/2020 – Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”.

Dopo lo spettacolo musicale “Note sotto l’Albero”, a cura dell’Associazione Culturale “Arte e Musica”, ospitato presso la Chiesa di S. Giovanni Evangelista di Mariglianella, sarà la volta di Simone Schettino, il celebre cabarettista partenopeo, che si esibirà, sempre a Mariglianella, presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Giosuè Carducci, sabato 4 gennaio, a partire dalle ore 20,00. Noto ai più come il “Fondamentalista Napoletano”, Simone Schettino allieterà il pubblico con il suo spettacolo teatrale “Il meglio di…”, in cui ripercorrerà alcuni dei sui più importanti successi. Al termine dello spettacolo verrà offerta una piccola degustazione di bontà locali ai partecipanti. Per assistere allo spettacolo, gratuitamente, è necessario richiedere l’invito presso la Casa Comunale di Mariglianella. Per informazioni: www.ilgustodelteatro.it

