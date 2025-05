Il 17 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Lesbofobia, la Bifobia e la Transfobia (IDAHOBIT – acronimo di International Day Against Homophobia, Biphobia, Transphobia), istituita per ricordare la data in cui, nel 1990, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rimosso l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali.

La Giornata Internazionale contro l’Omolesbobitransfobia è stata riconosciuta dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite e istituita con la risoluzione del Parlamento Europeo del 26 aprile 2007.

Il Comune di Napoli, da sempre impegnato nella promozione dei diritti civili e nell’affermazione dei valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, aderisce alla giornata con una serie di iniziative simboliche e culturali, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica contro ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.







Tra le principali azioni:

• Illuminazione simbolica dei monumenti cittadini . In particolare, dal 16 al 18 maggio, luoghi simbolici della città, il Castel Nuovo e la Fontana del Nettuno, saranno illuminati di rosa a testimonianza della vicinanza della città alla comunità LGBTQIA+.

• Il Comune sarà impegnato nella partecipazione all’assemblea straordinaria, indetta dalla RETE RE.A.DY il 17 maggio a Roma , con l’obiettivo di affrontare la stretta sui diritti, anche già acquisiti, delle persone LGBTQIA+ ed ottenere il riconoscimento di pieni diritti per le famiglie omogenitoriali, nell’interesse superiore dei minori. La giornata sarà anche di confronto con le associazioni LGBTQI+ che quotidianamente si impegnano nella tutela dei diritti di ogni essere umano, con momenti di riflessione, sensibilizzazione e di azione per denunciare e lottare contro ogni forma di violenza morale, fisica o simbolica, legata all’orientamento sessuale.

• Il 23 maggio in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli, Castel Nuovo sarà scenario di confronto pubblico con l’evento “Young & Proud! – Spazio giovane, libero e pieno di orgoglio! “, un ventaglio arcobaleno di iniziative, tese alla realizzazione di momenti di accoglienza e libertà di espressione attraverso giochi, laboratori e attività creative, per ribadire il riconoscimento dei diritti e la difesa della dignità di tutte e tutti.

” L’odio e la discriminazione, sotto ogni forma ed aspetto, insidiano i principi cardine su cui poggia la democrazia: il rispetto e la tutela di tutti gli esseri umani” – dichiara l’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante – “con sempre maggiore forza e tenacia, ribadiamo l’impegno dell’Amministrazione Comunale nella difesa dei diritti della comunità LGBTQIA+, affermando, convintamente, che Napoli è e sarà sempre una città aperta, accogliente e libera.”