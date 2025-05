È stata presentata oggi, nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, “Fibromialgia? Non sei più sola!”, nata su iniziativa di Anna Maria Maisto, presidente della Consulta delle Elette del Comune di Napoli, e dell’assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza, in collaborazione con il Comitato Fibromialgici Uniti – Italia e con l’Azienda Napoletana Mobilità (ANM).

Cuore della campagna è una speciale edizione di 300mila titoli di viaggio ANM, dedicata alla fibromialgia, malattia cronica e spesso invisibile, che colpisce prevalentemente le donne.

“Nonostante il riconoscimento da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità fin dal 1994 – ha spiegato Anna Maria Maisto – la fibromialgia non è ancora pienamente riconosciuta dallo Stato italiano. L’assenza di inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza comporta per le persone affette numerose difficoltà, sia sul piano della diagnosi che su quello dell’assistenza e della tutela sociale”.







I nuovi biglietti ANM, distribuiti sull’intero territorio cittadino, diventano così veicolo di informazione e consapevolezza.

“I mezzi di ANM trasportano circa 200mila passeggeri al giorno, 70 milioni all’anno – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità e Infrastrutture Edoardo Cosenza – i biglietti rappresentano dunque uno strumento prezioso per diffondere la conoscenza della fibromialgia tra i cittadini”.

Sul titolo di viaggio sono riportati due link: uno al sito istituzionale del Comune di Napoli, dove sono raccolte tutte le attività promosse sul tema negli ultimi anni, e uno al sito del Comitato Fibromialgici Uniti – Italia, associazione riconosciuta a livello nazionale.

L’assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada ha sottolineato l’importanza della sensibilizzazione: “Si tratta di una condizione ancora poco conosciuta.

Per questo iniziative come quella di oggi sono fondamentali per promuovere la conoscenza di questa patologia e offrire strumenti di supporto alle persone che ne sono colpite”.

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato anche il nuovo ciclo dello sportello itinerante, ideato proprio a Napoli e oggi attivo anche in Lombardia, Sardegna e Veneto.

Dopo aver attraversato, lo scorso anno, tutte le dieci Municipalità cittadine, lo sportello sarà nuovamente attivato nei prossimi mesi, portando ascolto, informazione e supporto direttamente nei territori.

Sono inoltre intervenute la referente regionale del Comitato Fibromialgici Uniti per la Campania, Rosaria De Vitiis, e la responsabile della comunicazione dell’Azienda Napoletana Mobilità, Valeria Teti.