Il 29 Novembre, in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’associazione Primaurora, va “in onda” un evento dal tema importantissimo.

I volontari dell’associazione parleranno del riconoscimento di funghi e tartufi e della raccolta nel rispetto della normativa vigente.

In poche parole, un webinar da non perdere, per chi è già addentrato nel settore e per chi non ha mai avuto il piacere di approfondire l’argomento.







Tra i relatori ci saranno gli esperti regionali ed alcuni esperti di micologia specifica dell’area del Parco Nazionale del Vesuvio.

Per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali, previa registrazione contattando su wz il numero indicato, è prevista attribuzione di CFP.