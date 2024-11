La storia del sound di Napoli, unica città del mondo ad essere nata dal canto, “figlia” della sirena Parthenope, che qui lentamente nei secoli si trasformò da donna con il corpo di uccello con zampe e artigli a donna pesce con la coda nel Medioevo, tra aneddoti, incontri, seminari divulgativi, concerti: questo e tanto altro è “Note partenopee: viaggio nella storia del sound di Napoli”, rassegna musicale culturale presentata da Gente Green Aps, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”, che punta a mettere a sistema, a valorizzare e a internazionalizzare la creatività e l’unicità dell’universo musicale partenopeo.

In poche parole, la storia del sound di Napoli narrata attraverso 7 seminari divulgativi e 3 live.

Gli eventi si terranno fino al 7 dicembre presso Casa della Cultura – Palazzo Cavalcanti / Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato a Napoli.







“Note partenopee: viaggio nella storia del sound di Napoli” (16 Novembre – 7 Dicembre 2024, presso la Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti, in via Toledo 348, e presso la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato), sarà una sorta di percorso informativo – laboratoriale, dove il giornalista, critico musicale, scrittore, autore e musicista Carmine Aymone (che è anche ideatore e co-direttore artistico della rassegna con Guido Liotti) sarà protagonista di 7 eventi seminariali divulgativi, ciascuno della durata di 90 minuti, dedicati alla storia della musica in città, ai suoi generi, ai suoi eroi, di come essa ha accompagnato con le sue note le suggestioni del teatro di Eduardo de Filippo, a quanto essa ha influenzato negli anni mode, tendenze, segmenti della società.

Attraverso l’ausilio di immagini, documenti sonori, memorabilia d’autore, interventi di musicisti e operatori del settore, Carmine Aymone, che vanta una carriera più che trentennale alle spalle come “narratore di storie di musica”, nelle vesti di storytellers, ripercorrerà presso la Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti, dalle ore 18, le tappe fondamentali della storia e del suono della musica napoletana, dal 1200 ad oggi, raccontando e svelando storie, leggende, aneddoti e curiosità.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Le prenotazioni potranno essere effettuate presso i seguenti indirizzi mail: gentegreenaps@gmail.com – carmine.aymone@libero.it