Il 6 e 7 dicembre 2024, l’Ippodromo di Agnano ospiterà BACK OFF – NAPOLI OVEST, un progetto promosso e finanziato dal Comune di Napoli, nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica, e organizzato da Bereshit, in collaborazione con la piattaforma internazionale di arte indipendente PalomArt.

Un’occasione per esplorare la contaminazione musicale e artistica, con attività laboratoriali, performance musicali e audio-visive, e una mostra fotografica, coinvolgendo artisti del panorama nazionale e internazionale, tra cui spicca il nome della label “Analog Africa”, conosciuta in tutto il mondo per la sua capacità di riscoprire perle musicali sommerse della musica africana e latino-americana.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite (apertura prenotazioni venerdì 22 novembre ore 12:00).







Il programma

• Venerdì 6 dicembre

– A partire dalle 16:00, si terranno i laboratori di graffiti e danza, con partecipazione garantita per un massimo di 20 utenti per laboratorio.

– Dalle 19:00, prenderanno il via le attività con l’inaugurazione della mostra fotografica a cura di Vasiliki Ioannou e le performance audio-visive a cura di Josè Carlos Bellantuono, accompagnata dal dj set di Navak.

– A seguire, due progetti napoletani: la Bottazzi Band e Fakstarr, il duo composto da Breakstarr e Fakser con le loro esclusive performance musicali caratterizzate dall’improvvisazione e dalla pura sperimentazione.

• Sabato 7 dicembre

– A partire dalle 16:00, il laboratorio di teatro a cura di Piera Saladino e il laboratorio di musica (BatàLab) a cura di Paolo Batà Bianconcini, che porterà i partecipanti alla scoperta della cultura afrocubana, con percussioni, canti di rumba e danze tradizionali. Ogni laboratorio avrà una capienza massima di 15 utenti. Il laboratorio Batalab si concluderà con una performance live a cui prenderanno parte gli utenti dei laboratori e gli artisti coinvolti.

– Seguirà il dj set di Ciccio Sciò e l’esibizione di Analog Africa with Afreekaya, che riporterà alla luce i tesori musicali nascosti dell’Africa e dell’America Latina.

– La serata si concluderà con il dj set del nuovo progetto musicale “Putacaso”, un duo di grande carisma ed energia composto dai dj e producer partenopei Gabriele del Prete e Mario Bianco.

• Laboratori dalle 16:00 alle 19:00

• Musica, mostra e performance dalle 19:00 alle 24:00