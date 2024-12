Napoli – “FCF Christmas Charity 2024 Concerto di Natale”, un gala di campioni e di eccellenze del territorio: per mantenere accesa la luce della speranza sul futuro dei giovani napoletani a rischio di marginalizzazione. Tutti uniti per una giusta causa.







L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara, creata nel 2005 dai fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, Ciro e Vincenzo Ferrara, si pone quest’anno un nuovo grande obiettivo: finanziare il progetto “I Fuori-Classe di Napoli” promosso dall’associazione L’Agorà Partenopea APS per il contrasto all’evasione scolastica nel quartiere di Secondigliano. Le attività (corsi sportivi, musicali e laboratoriali) si svolgeranno presso il centro sportivo Football Padel club e presso il Centro Giovanile Sandro Pertini entrambi nel quartiere Secondigliano di Napoli. I percorsi coinvolgeranno 100 minori in condizioni di disagio: evasori scolastici, soggetti svantaggiati e ospiti di Case-famiglia.

L’FCF Christmas Charity 2024 – Concerto di Natale avrà luogo il 19 dicembre al Teatro Mediterraneo di Napoli. Il programma:

19:30 Carpet e Dinner Buffet

con gli chef stellati Pasquale Palamaro, Angelo Carannante, Domenico Iavarone, Paolo Barrale e Luigi Salomone. Più di venti i brand di eccellenza del food del territorio che aderiscono all’iniziativa.

Ore 21:30 Eduardo De Crescenzo in concerto

con Essenze Jazz, accompagnato da una band di musicisti tra i più apprezzati della scena jazzistica contemporanea. Una voce ormai leggendaria la sua che incanta le platee più esigenti e un repertorio costruito negli anni che attraversa le generazioni con la freschezza dei grandi classici.

Ore 23:00 Sweet Buffet e Dj Set

con anteprima disco di Mixed by Erri e a seguire Joe C.

Presenti alla serata oltre ai Founders molti amici e sostenitori della Fondazione e tanti ospiti a sorpresa dello sport, dello spettacolo e della musica, che animeranno un evento entusiasmante. Un’unica squadra, tutti insieme, per offrire ai ragazzi napoletani un futuro migliore.

L’evento gode del Patrocinio Morale di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e dell’ente Mostra d’Oltremare di Napoli che ospita la serata.

Info: fondazionefcf@gmail.com

Preziosa, come sempre, la partecipazione di numerose aziende partenopee Sponsor Istituzionali della Fondazione: Kiton, Luijo Uomo, Otofarma, Givova, Sae, Gold Tower Lifestyle Hotel, GEV, L’abbondanza del pane, Riflessi, Sorbino Uomo, Banca Investis, Perrella Distribuzione, Jadea.

Tra i partner supporter dell’evento, Vesuvio, Di Palo, Autouno, Naturissime, Baggio Gioielli, Union Gas, Balato, LaMiaCarni, Kremoso Caffè, Divise & Divise; Promocart, Del Prete Pastificio, Gerli, Eles, Visi allo Specchio, Energia Sociale, Top Mail, Benedetta Riccio, Atelier Emè e Marican.

Per il food, i grandi chef campani renderanno un’esperienza unica, la cena allestita nel Foyer del Teatro, con la logistica e l’organizzazione affidata ad “I love Eventi”. Cucineranno: Fabrizio Esposito per Terrazza Calabritto, Luigi Salomone* di Re Santi e Leoni, Pasquale Palamaro* di Indaco, Angelo Carannante* di Caracol, Paolo Barrale* di Aria, Domenico Iavarone* di Zest, Tommaso Avellino de Il Posto Giusto, Sabatino Palumbo del Ristorante O’Sapurit, Pasquale Maravita per la Baita, Antonio Maione e Mario Lombardo di Da Gino, Sabatino Cillo di Macelleria Cillo, Raffaele Ferriero di U’ Mammamì, Nathan Wichman di Roji, Mariano Armonia di Armoni, Valentino Buonincontri di Berties Bistrot, Carlo Verde dello Yatching Club di Marina di Stabia, Michele Imbriani e Domenico Ciullo di Beef Saloon, Vincenzo Russo Chef, food consultant & catering, Giancarlo Lo Giudice di Terrazza Ramè, Francesco del Prete Pastificio Del Prete, Filippo Esposito e Vincenzo Politelli di Ostaria Pignatelli, Simone Testa di Punto Nave.

I maestri Pasticcieri: Ciro Poppella, Antonio Bellavia, Cuori di sfogliatella, De Vivo di Pompei, Calise Ischia, Mennella, Raffaele Caldarelli, Altamura ed Emanuele Frigenti Fruit Designer saranno invece le eccellenze che con le loro specialità delizieranno gli ospiti nella terza parte della serata con la degustazione champagne di Jolie.