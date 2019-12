Napoli – La Festa della Befana 2020 alla Città della Scienza sarà un turbine di scoperte, di dolciumi e di allegria: appuntamento il 5 Gennaio

La Festa della Befana 2020 comincerà il 5 Gennaio 2020 alle 10:00 e terminerà alle 14:00. Si tratta di un evento gratuito per i bambini, che potranno incontrare la Befana, ricevere dolciumi e partecipare a tanti laboratori a tema.

Il cielo di Dicembre

Nel Planetario della Città della Scienza si potranno osservare le stelle del cielo di Dicembre, per scoprire quali stelle brillavano nel cielo quando i Re Magi si misero in cammino per raggiungere Betlemme.

I laboratori sulla nutrizione

Quanti dolci della Befana si possono mangiare? I piccoli ospiti della festa potranno scoprirlo con un laboratorio sulle proprietà nutritive dei dolci tipici della festa dell’Epifania.

La Befana vola davvero!

Un laboratorio sui principi della cinematografia permetterà ai bambini di costruire un taumatropio in cui la Befana sembrerà volare per davvero!

Lo spettacolo con le bolle di sapone

Durante la Festa della Befana 2020 sarà possibile assistere a uno spettacolo di bolle di sapone con il Clown Scacco Matto, che realizzerà bolle enormi che incanteranno i più piccoli.

Informazioni su Festa della Befana 2020

Dove: Città della Scienza, Via Coroglio 104 e 57, Napoli

Quando: 5 Gennaio 2020

Prezzo:

Biglietto Adulti 10 Euro

Gratis per bambini fino ai 12 anni

Biglietto Unico Planetario: 5 Euro

Biglietto Integrato Planetario + Science Center: 13 Euro

Orario: dalle 10:00 alle 14:00

Informazioni e contatti: Sito Ufficiale

