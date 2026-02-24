Torre Annunziata – Custodi di Bellezza – Abitare l’Essenziale. Mostra fotografica e d’arte.

Cerimonia di apertura: 24 febbraio 2026, ore 17:00, Palazzo Criscuolo – Torre Annunziata.

Il 24 febbraio 2026 alle ore 17:00, nella suggestiva cornice di Palazzo Criscuolo a Torre Annunziata, si terrà la cerimonia di apertura della mostra fotografica e d’arte “Custodi di Bellezza – Abitare l’Essenziale”, a cura di Giovanna Tortora e Maria Consiglia Stile.







Un progetto che nasce dal desiderio profondo di cogliere l’essenziale. Di osservare con attenzione. Di custodire ciò che conta davvero.

Protagoniste e protagonisti della mostra saranno persone uniche, raccontate attraverso la forza della comunicazione visiva e dell’arte in tutte le sue forme. Le immagini, le espressioni artistiche, i dettagli e gli sguardi prenderanno il posto delle parole, dando vita a un percorso espositivo capace di emozionare e coinvolgere.

Custodi di Bellezza è un invito a rallentare, a soffermarsi sull’autenticità, a riconoscere il valore della presenza e dell’incontro. Un’esperienza che celebra l’essenza dell’essere umano, mettendo al centro la bellezza che nasce dalla verità, dalla fragilità e dalla forza delle storie personali.

La cerimonia di apertura sarà un momento straordinario fatto di musica, emozioni e condivisione: un’occasione per vivere l’arte come spazio di relazione, partecipazione e comunità.

Un’esperienza da vivere. Insieme.

Ingresso su invito:

24 febbraio 2026 · ore 17:00

Palazzo Criscuolo

Corso Vittorio Emanuele III, 251

Torre Annunziata (NA)