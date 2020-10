Ercolano – ‘Un giorno=un anno’: un anno al Parco di Ercolano al costo di un giorno al Parco

Andando incontro alle richieste del territorio, per garantire la più ampia partecipazione e inclusione di tutta la cittadinanza, e per allargarsi poi verso la rete di contatti e interazioni intessuta con i visitatori, gli esperti, gli studiosi e l’intero mondo che ama Ercolano, il Parco Archeologico di Ercolano, a partire dal 1° novembre, lancia l’abbonamento annuale ‘Un giorno = un anno’ per visitare il sito ogni volta che lo si desidera ad un costo davvero vantaggioso: 13€, lo stesso del singolo ingresso al Parco.

“Il Parco Archeologico di Ercolano continua a mettere in campo concrete azioni di inclusione sociale e partecipazione della comunità locale per condividere e vivere insieme i valori culturali di Ercolano- dichiara il Direttore del Parco Francesco Sirano – e la scelta di introdurre un abbonamento per il sito archeologico, a cui già da tempo pensavamo, ha voluto soprattutto rispondere alle forti sollecitazioni degli appassionati di archeologia e dei tanti cittadini che hanno manifestato il loro interesse. Il costo tanto vantaggioso, che è lo stesso del singolo ingresso al Parco, mira ad ampliare le possibilità di visita al sito e avvicinare ogni categoria di utente a questo patrimonio unico che è a portata di mano, ma va riscoperto e fruito sempre al meglio. Un coinvolgimento che consideriamo fondamentale per trasferire in maniera sempre più profonda la consapevolezza dell’inestimabile tesoro culturale che ci è stato consegnato e dell’importanza di salvaguardarlo. E agli abbonati il Parco riserverà eventi e vantaggi dedicati in modo tale che si sentano protagonisti non solo della millenaria storia del sito ma partecipino alla costruzione del suo futuro.”

Nell’abbonamento il Direttore del Parco ha voluto inoltre includere i due primi contenuti esclusivi: una visita guidata condotta da lui stesso nel periodo delle festività natalizie e una serata estiva; le modalità organizzative saranno comunicate prossimamente.

· L’abbonamento annuale, in vendita unicamente on line a partire dal 1° novembre fino al ritorno all’orario estivo, è esclusivo e personale, permette accessi illimitati per un anno dalla data di acquisto, sarà in vendita a queste modalità:

· il visitatore paga l’abbonamento e una tantum un diritto di prenotazione dell’abbonamento (quindi in totale il costo sarà di € 14,50 di cui €1.50 diritto di prenotazione).

· L’abbonamento sarà ritirato presso le casse del Parco archeologico alla prima visita.

· Ogni volta che ci si vorrà recare al Parco si dovrà solo ritirare, senza ulteriori costi, il gratuito in cassa per accedere. È possibile anche prenotare l’accesso su www.ticketone.it sempre gratuitamente.

· Il visitatore esibisce all’ingresso abbonamento, prenotazione, documento di riconoscimento.

· L’abbonamento è valido per tutti gli ingressi al Parco in modalità ordinaria, mentre sono esclusi tutti gli eventi con bigliettazione speciale e le serate.

· L’abbonamento può diventare anche un gradito Regalo di Natale: chi lo acquista, al momento del ritiro in cassa, dovrà indicare la sua volontà di intestarlo alla persona a cui lo dona, indicandone gli estremi.

Fino alla fine del mese di ottobre, inoltre, invitiamo i visitatori a recarsi al Parco per godere dei ‘tramonti ercolanesi’. Il Parco Archeologico rimarrà infatti aperto rispettando ancora l’orario estivo e, grazie ad un apposito sistema di illuminazione del sito, ai visitatori sarà consentito di godere di viste mozzafiato di tramonti con una suggestione, una magia e un fascino unici al mondo.

Dal 1° novembre saranno dunque ripristinate le modalità di fruizione invernali del Parco:

· torna l’orario invernale, che rimarrà in vigore fino al 14/03/2020: dalle 8.30 alle 17.00 (ultimo ingresso 15.30), chiusura settimanale il martedì.

· Il costo del biglietto torna a 13 € con le stesse modalità precedenti alla tariffa promozionale COVID-19. Il biglietto ordinario può essere acquistato sia in cassa sia on line al sito www.ticketone.it (nel caso di vendita on line si aggiunge al prezzo del biglietto il diritto di prevendita di 1.50 €); restano in vigore le gratuità e riduzioni come da normativa vigente come la speciale tariffa agevolata al costo di soli 2 € per i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni (non compiuti).

· Per continuare a garantire la sicurezza dei visitatori, il servizio audioguide (disponibile negli ultimi week end di ottobre anche tramite un desk in biglietteria) verrà poi garantito in modalità digitale: Con un semplice tocco sul proprio display i visitatori continueranno ad usufruire del servizio scaricando la app (https://www.ercolano.tours/) che nei mesi scorsi è stata completamente rinnovata con i contenuti 3D e i virtual tour 360°, scegliendo in totale autonomia cosa approfondire e immergendosi in un tour indimenticabile. Il concessionario gestore del servizio mette a disposizione dei visitatori la mail helpdesk@duva.eu, in caso di problemi tecnici o necessità di chiarimenti sull’utilizzo dell’app.

· Infine, durante la stagione invernale, per mantenere un filo diretto con i propri visitatori si aggiunge all’offerta del Parco un servizio informazioni attivo in remoto anche durante i mesi invernali. Dal 1° novembre il servizio informazioni al pubblico sarà dunque raggiungibile, negli stessi orari di apertura della biglietteria del Parco, attraverso la mail dedicata didattica.ercolano@libero.it e via telefono al numero 0817777008