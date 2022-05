Primo fine settimana di repliche per il Teatro di Donna Peppa , con debutto presso il teatro Don Orione ad Ercolano della commedia “Mia moglie…La più grande!”.

Come consuetudine, ad attendere la storica compagnia torrese un folto pubblico che ha scandito con applausi e risate due divertentissimi atti, scritti e diretti da Antonello Aprea.

Le atmosfere sono quelle care all’autore-interprete, così apprezzate da chi da molti anni non perde ogni sua messa in scena : un microcosmo di personaggi, sentimenti, esilaranti equivoci che sembrano appartenere ad un passato verso cui si guarda con nostalgia ed affetto, ma che in realtà diventa atemporale, come cristallizzato in una memoria collettiva.

Difficile cercare di spogliarsi dai tanti condizionamenti del vivere contemporaneo, con le sue dinamiche difficili, complesse, contaminate da una dimensione virtual- digitale spesso predominante, sovrastante .

Arduo cercare di recuperare quella “purezza” emotiva , quel bagaglio di cultura popolare arcaica che ci appartiene geneticamente, anche se ne abbiamo forse perso la consapevolezza.

Ma Antonello Aprea sembra esserci riuscito in pieno ancora una volta. E questo grazie alla sua passione per il teatro partenopeo, la sua devozione nei riguardi dei modelli attoriali ed autoriali della nostra migliore tradizione artistica, unitamente ad una visione attenta alla psicologia e all’animo umani.

Di certo, tuttavia, il supporto indispensabile è la sua compagnia, i suoi collaboratori di sempre : un team collaudato ed estremamente affiatato.

In primis Teresa Di Rosa, un’attrice che si fatica a credere non abbia fatto della recitazione la sua principale professione, tale è la sua presenza scenica, la disinvoltura, la carica umana e la travolgente simpatia.

Davvero bravi anche tutti gli altri attori, che hanno animato uno spettacolo gioioso, corale e decisamente divertente.

Sulla copertina della brochure si legge “Il nostro è un semplice gioco…Noi giochiamo a fare teatro”.

Ma dietro questo “semplice gioco” c’è tanto lavoro e tanta dedizione da parte di tutti i componenti del Teatro di Donna Peppa, persone impegnate ciascuno nella propria quotidianità lavorativa e familiare, ma che sul palco danno davvero l’anima, al pari di attori professionisti di rango.

Si replica il 7, 8, 13, 14 e 15 Maggio.

Marika Galloro