A vincere il premio come “best attraction” sono state le Catacombe di San Gennaro, patrimonio napoletano che ogni anno stacca milioni di biglietti. Tra i candidati nella categoria figurano anche: La Citè de la Mer, museo marittimo di Cherbourg in Francia; Benalmadena Butterfly Park, parco spagnolo con oltre 1500 farfalle; Madurodam, un parco in miniatura nei Paesi Bassi; Thriller Miami negli Stati Uniti; The Scotch Whisky Experience, viaggio nella storia e nell’origine dell’amata bevanda tra i territori inglesi e Irlandesi.

Per la categoria “most remarkable venue” a trionfare sono i Musei Vaticani. Il riconoscimento premia le attrazioni che hanno attirato più turisti e che ricevono migliori recensioni sul sito di Tiqets. Tra i candidati: la Royal Liver Building 360, attrazione di Liverpool in Gran Bretagna; Dalì Theatre – Museum in Spagna; Musée de l’Orangerie in Fracia; Van Gogh Museum ad Amsterdam in Olanda; The Menil Collection negli Stati Uniti.

Sono stati assegnati altri 5 riconoscimenti che hanno visto trinfare realtà provenienti da tutto il mondo. A vincere per il “best Museum” è stato il francese Musée Marmottan Monet. Candidati con lui anche il Chillida Leku in Spagna, Museo Ferrari Maranello, l’ Old Royal Naval College inglese, lo STRAAT Museum olandese e il National Museum of African American Music negli Usa. A vincere per “best landmarks” è stata invece la bellissima Casa Batllò di Barcellona. Il riconoscimento si riferiva alle case, edifici storici, chiese e castelli con recensioni più alte su Tiqets.

Questi gli altri candidati: Tower of London (Uk/Ireland); Duomo di Milano (Italia); Hoge Veluwe National Park (Olanda); Empire State Building Observatory (Usa); Château de Villandry (Francia). Per la categoria “best onsite experience” a trionfare è stato il Castello di Windsor in Gran Bretagna. Il riconoscimento si riferisce ai luoghi che offrono la miglior esperienza in loco in base alle recensioni. Questi gli altri candidati: The Wax Museum Barcelona (Spagna); Parco Cavour (Italia); Museum of the Bible (Usa); Bioparc de Doué-la-Fontaine (Francia); Mauritshuis (Olanda)

Per la “miglior gemma nascosta” a vincere è stato il Velàsquez Tech Museum in Spagna. Il riconoscimento interessava le attrazioni uniche o di nicchia, fuori dai sentieri più battuti ma in grado di offrire esperienze incredibili ed extra-ordinarie ai propri visitatori. Questi gli altri candidati: STRAAT Museum (Olanda); Roald Dahl Museum (Uk/Ireland); Musical Instrument Museum (Usa); How to become a Parisian in one hour? (Francia).

Per il premio “most innovative venue” a vincere è stata “Paris montparnasse top of the city” a Parigi, in Francia. Gli altri candidati: Puy du Fou (Spagna); Mostra Leonardo Da Vinci (Italia); Las Vegas Raiders (Usa); RHS Garden Wisley (Uk/Ireland); Remastered (Olanda). Questi 7 vincitori globali dei Remarkable Venue Awards non solo sono stati molto apprezzati dai clienti di Tiqets e da una giuria di esperti del settore, ma sono stati votati come il meglio del meglio da migliaia di persone in tutto il mondo.

I Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati istituiti nel 2017 per riconoscere e celebrare le migliori attrazioni e musei nelle città più visitate del mondo. I primi sono stati ospitati a Parigi nel 2017. Il processo di selezione del premio I vincitori regionali 2021, annunciati a novembre dell’anno appena concluso e andati direttamente a prendere parte alla votazione finale per la propria categoria, sono in totale 42. Sei differenti mercati (Regno Unito e Irlanda, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti) per sette categorie di premi, cinque basati sulle recensioni degli utenti Tiqets e due su applicazione volontaria.

La missione di Tiqets è rendere la cultura più accessibile rendendo più facile per più persone scoprire più modi per la cultura. Dall’inizio del 2014, l’azienda ha collegato milioni di persone a musei e attrazioni con biglietti istantanei, last minute e mobili. Tiqets lavora sia con gemme nascoste che con i migliori musei e attrazioni di tutto il mondo. La società ha sede ad Amsterdam e ora impiega oltre 170 persone in tutto il mondo, tra cui Amsterdam (HQ) e Seattle, Las Vegas, Orlando, Filadelfia, Londra, Copenaghen, Parigi, Barcellona, Roma, Bangkok, Tokyo e Osaka. Maggiori informazioni possono essere trovate su Tiqets.com.