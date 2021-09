Ercolano – Registra già un’adesione altissima con quasi tutti gli eventi sold out, la rassegna “Gli ozi di Ercole. Materia e corpi tra antico e moderno” al Parco Archeologico di Ercolano, fortemente voluta dal direttore Francesco Sirano, che ne ha affidato la cura a Gennaro Carillo.

Realizzato con il finanziamento statale del Ministero della Cultura e della Regione Campania, nell’ambito del POC Campania 2014-2020, il ciclo di incontri, porterà a Ercolano, fino al 16 ottobre, protagonisti della cultura e dello spettacolo.

«Il territorio di Ercolano ancora una volta protagonista con un tessuto di luoghi coinvolti per questo evento, che propone appuntamenti dislocati tra le Terme Maschili all’interno dell’area archeologica, il Parco Maiuri e la Villa Campolieto -– dichiara il direttore Francesco Sirano –. La rassegna “Ozi di Ercole”, dove protagonisti sono cibo e corpo, tra reading, convegni e dialoghi, permetterà di entrare nel mondo e modo di vivere degli antichi romani, stimolando interazione su temi che ci uniscono e, nel contempo, ci allontanano dal mondo antico attraverso l’arma di indagine più potente: il dialogo. Vogliamo rendere le strade di Herculaneum un luogo dove nuovamente si incontrano otium e negotium, dove ritrovare una dimensione temporale e culturale che abbiamo già dentro di noi ma che va richiamata alla superficie della nostra consapevolezza».

«L’ambizione è quella di delineare un percorso coerente, con tutti gli incontri che si rimandino l’uno all’altro, scomponendo da prospettive diverse il ‘prisma’ che abbiamo scelto come tema comune: il binomio materia-corpi – spiega il curatore della rassegna Gennaro Carillo –. Sarà molto forte la tensione dell’antico con il moderno, nella convinzione che l’uno sia impensabile senza l’altro. Ci si porrà di fronte all’antico non in termini antiquari ma provando a coglierne sia la distanza sia le ambigue rifrazioni sul presente. E soprattutto l’antico si rivelerà per essere un universo che non ha nulla della fissità marmorea con cui se lo rappresenta un classicismo banalizzante. All’opposto, si guarderà all’antico come a un campo di tensioni violente e mai fino in fondo pacificate, in particolare quella tra la forma (intesa come ordine, compostezza e bellezza) e l’informe, la potenza travolgente del desiderio, dell’istinto, che Platone definiva nella Repubblica la “bestia policefala” o, nel Fedro, il “cavallo nero”».

IL PROGRAMMA

Sabato 18 settembre – ore 20

Parco Archeologico di Ercolano – Terme Maschili

Gennaro Rispoli e Francesco Sirano

“Scaricare il peso della natura. Sulle deiezioni tra archeologia e scienza”

Giovedì 23 settembre – ore 20.00

Parco Archeologico di Ercolano – Terme Maschili

Laura Pepe e Valentina Carnelutti

“Dietro la porta chiusa. Eros tra Ercolano e Pompei”

Mercoledì 29 settembre – ore 20.00

Villa Campolieto

Giovanni Bietti

“Barbaro appetito: sul Don Giovanni di Da Porte/Mozart” (lezione concerto)

Sabato 2 ottobre – ore 11.30

Parco Archeologico di Ercolano – Terme Maschili

Corrado Bologna

“Le salsicce di Sancho”

Domenica 3 ottobre – ore 11.30

Parco Archeologico di Ercolano – Terme Maschili

Ivano Dionigi e Massimo Popolizio

“Lucrezio: la natura senza veli”

Sabato 9 ottobre – ore 11.30

Parco Archeologico di Ercolano – Terme Maschili

Edoardo Camurri

“Le porte della parcezione”

Sabato 16 ottobre – ore 11.30

Parco Archeologico di Ercolano – Parco Maiuri

Alfonso Iaccarino, Marino Niola e Edoardo Camurri

“Lo chef stellato sopra di me. Critica della ragion cuoca”

Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione.

Per info: www.gliozidiercole.it – tel 3929851289 – email: gliozidiercole@gmail.com

L’accesso ai singoli incontri sarà vincolato al rispetto delle norme anti-covid vigenti.​