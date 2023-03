Sarà il Pala Vesuvio ad accogliere la Final Four di Coppa Italia maschile di Futsal.

L’Italservice Pesaro, che ha vinto le ultime due edizioni della manifestazione, è pronta a rimettere in palio il suo titolo e lo farà contro avversarie di assoluto livello come il Napoli Futsal, la Feldi Eboli e il Real San Giuseppe. Tre squadre campane che andranno all’assalto del loro primo titolo.

L’edizione numero 38 della Coppa Italia vedrà il suo atto finale trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport.







Per prenotare un posto nella due giorni del Pala Vesuvio sarà necessario prenotarsi sul sito www.futsalevents.it.

Ad accogliere la manifestazione, l’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante: “Abbiamo l’onore di ospitare al Pala Vesuvio di Ponticelli, il 25 e 26 marzo, la Final Four di Coppa Italia di Serie A maschile di Calcio a 5, iniziativa realizzata nell’ambito del più ampio progetto “Napoli capitale europea dello sport 2026.

L’iniziativa rappresenta un evento di grande rilievo nazionale, disputandosi per la prima volta a Napoli la finale di coppa. Le gare si preannunciano ancora più emozionanti in quanto, fra le quattro partecipanti, vantiamo la presenza di ben tre squadre campane. Invitiamo tutti a partecipare a questo importante evento sportivo ed a sostenere le squadre campane e la squadra di Napoli, prima nel campionato”.

Secondo il Presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini “La Coppa Italia da sempre, per il movimento del futsal italiano, rappresenta un appuntamento unico, dal fascino inimitabile. La rinnovata formula della Final Four garantirà ancora maggiore competizione, partite che saranno tiratissime: sono certo che sarà uno spettacolo incredibile.

Ci aspettiamo una grande risposta di pubblico dalla città di Napoli e dalla Campania, terra che da sempre si è mostrata estremamente ricettiva verso il mondo del futsal. Devo ringraziare il Comune di Napoli, nella persona dell’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, così come il Presidente del Comitato Regionale Campania Carmine Zigarelli e il Delegato al calcio a 5 del Comitato stesso Vincenzo Boccarusso per l’estremo impegno e la dedizione con cui si sono prodigati a supporto della realizzazione dell’evento”.

Proprio il presidente del CR Campania Carmine Zigarelli ha voluto fare gli onori di casa: “Siamo lieti di ospitare la Final Four di Coppa Italia a Napoli. Ringraziamo l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante e il Sindaco Gaetano Manfredi per la collaborazione e per il grande sostegno. Sarà sicuramente una manifestazione sportiva emozionante, che vedrà ben tre campane impegnate a conquistare l’ambito trofeo.

La Campania diviene sempre più protagonista e centrale nel panorama calcistico dilettantistico e giovanile nazionale, e questo è frutto di sinergia tra le istituzioni tutte e le nostre società, e dell’impegno profuso da tutti noi per dare lustro alla nostra amata terra”.

IL PROGRAMMA GARE FINAL FOUR COPPA ITALIA – Pala Vesuvio DI NAPOLISEMIFINALI, 25/03/2023 A) Semifinale 1-Semifinale 2 ore 18.00 diretta Sky Sport B) Semifinale 3-Semifinale 4 ore 21.00 diretta Sky Sport

FINALE, 26/03/2023 C) Vincente Semifinale A-Vincente Semifinale B, ore 18.00 diretta Sky Sport