Ercolano – Per la seconda ed ultima fase, dopo quella dedicata al Carnevale 2024, riparte la manifestazione “Ercolano = Legalità + Turismo”, seconda edizione del progetto finanziato da Città Metropolitana di Napoli e voluto dal Sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto e dall’Assessore al Turismo Anna Giuliano.

Per la sua unica tappa a Napoli e provincia arriva nella Città degli Scavi Clementino con il suo Tour 2024.







Martedì 13 agosto, dalle ore 21:30, il camaleontico rapper suonerà dal vivo per un concerto ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’evento si svolgerà nella rinomata Piazza Pugliano, la stessa dove la scorsa edizione sono stati protagonisti Andrea Sannino, Tony Tammaro e La Maschera.

Maestro Cerimoniere per eccellenza della serata ercolanese è Clementino artista completo capace di arrivare trasversalmente a qualsiasi tipo di ascoltatore, grazie a una spiccata attitudine underground che riesce a fondersi perfettamente alla sua verve da showman. Un unicum nel panorama musicale italiano, un marchio di fabbrica riconosciuto e stimato da pubblico, critica e colleghi, nato da un mix esplosivo di punch line, comedy e intrattenimento.

Come lo scorso anno a caratterizzare i concerti di questi tour estivo di Clementino è la presenza di una live band che dà grande prova delle sue capacità. Il gruppo che affianca il rapper è formato da talentuosi musicisti tra i quali spiccano il soul man Greg Rega, alla seconda voce, e il poliedrico Luigi CALMO Ferrara al basso. Poi troviamo il DJ Pj Gionson, il batterista Francesco Varchetta, il tastierista Silvestro Saccomanno e il chirtarrista Raffaele Salapete.

In apertura di serata si eisbiranno quattro giovanissimi rapper che fanno parte della “Tritolo”, la scuderia del rapper napoletano.

Con questo progetto artistico e culturale la Città di Ercolano vuole fronteggiare l’illegalità proponendo ai più giovani messaggi positivi guardando alle tradizioni del territorio e dialogando con loro attraverso i linguaggi giovanili.

E=L+T è un evento che completa i festeggiamenti della Madonna dell’Assunta di Pugliano e intende incidere su quelle festività già naturalmente celebrate nella comunità ercolanese, arricchendole di contenuti e proposte volte ad offrire anche ai turisti un’immagine rigenerata di Ercolano che per anni è stata terra di conflitti criminali e che da molto tempo oramai ha cominciato un percorso di ripristino della legalità a tutti i livelli: sociale, politico e culturale.

La legalità, l’identità e la bellezza sono dunque i tre pilastri su cui si poggia l’azione dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Buonajuto. Si parte dalla convinzione che solo modificando la narrazione del territorio e della sua storia si costruisce una nuova stagione di sviluppo soprattutto nel campo turistico.

“Ercolano sta vivendo un momento di trasformazione e di crescita e iniziative come questa sono fondamentali per valorizzare il nostro territorio. Il turismo e la legalità sono due facce della stessa medaglia. Noi siamo entusiasti di poter mostrare una nuova immagine della nostra città, capace di attrarre visitatori e di offrire loro esperienze uniche e autentiche. L’arrivo di Clementino, con il suo Tour 2024, è un evento straordinario che arricchisce ulteriormente le nostre festività” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci.

Gli fa eco Anna Giuliano, assessore al turismo del Comune di Ercolano: “Siamo orgogliosi di ospitare Clementino a Ercolano per la seconda edizione di ‘Ercolano = Legalità + Turismo’. Questo evento non solo celebra le nostre tradizioni, ma offre anche la possibilità di trascorrere insieme un momento di festa e spensieratezza. Crediamo fermamente che promuovere la cultura e la legalità sia essenziale per il futuro della nostra città, e vedere i giovani coinvolti e partecipi è il nostro più grande successo”.

Maccaro Clemente, classe 1982, in arte semplicemente Clementino, si avvicina al rap nel 1996 e si fa largo nella scena hip hop vincendo tutte le più importanti gare di freestyle italiane. Proprio dopo aver vinto il suo primo torneo nazionale di freestyle, Clementino si mette al lavoro per realizzare il suo primo album indipendente dal titolo “Napoli Manicomio” (2006) al quale segue “I.E.N.A.” (acronimo di “Io E Nessun Altro”, 2011). Dopo il progetto “Rapstar” con Fabri Fibra, firma un contratto discografico con una major e pubblica 4 album di grande successo. Grazie alla gavetta, a centinaia di live, ai dischi d’oro e milioni di stream, si ritaglia un ruolo importante prima nella scena partenopea e poi italiana, riuscendo a esportare anche la lingua napoletana nel rap in tutto il paese, con brani quali “La Luce”, “O’ Vient”, “Cos Cos Cos”, “Quando Sono Lontano” e “La Cosa Più Bella Che Ho”. Partecipa due volte al Festival di Sanremo: indimenticabile il Festival di Sanremo del 2016, dove il suo “Don Raffaé” di Fabrizio De Andrè riceve una standing ovation del Teatro Ariston e un premio De Andrè per l’interpretazione, consegnato direttamente da Dori Ghezzi. A dicembre 2020 torna con “Partenope” (Sony Music Italy), un brano dedicato alla città di Napoli e, nell’estate del 2021 collabora con Nina Zilla sulla traccia hit killer “Señorita” (Epic Records Italy/Sony Music Italy). Ad aprile 2022 pubblica il settimo album in studio Black Pulcinella. Clementino è decisamente un rapper, ma anche un attore e un intrattenitore di lungo corso e, dopo aver lavorato al cinema e in tv a fianco di grandi artisti come Fiorella Mannoia, Sergio Castellitto e Pino Quartullo, e vantato collaborazioni importanti con big della musica italiana come Jovanotti, Pino Daniele e Fabri Fibra, è stato impegnato per due edizioni consecutive come coach nel programma di RaiUno The Voice Senior, dove ha raccolto eccezionali consensi, di pubblico e critica, vincendo anche l’ultima edizione.