Napoli – Il weekend “SALUTE: PARLIAMO DI PREVENZIONE” a cura di SO.RE.SA Società Regionale per la Sanità SpA a Città della Scienza, che si terrà il 30 novembre e il 1° dicembre 2024, è focalizzato sulla promozione della salute e della prevenzione attraverso attività interattive e laboratori.

Il weekend è progettato per coinvolgere il pubblico in esperienze pratiche sui temi della salute, con attività per diverse fasce d’età:

Mangio bene e mi sento OK (lab 3-6 anni): Laboratorio interattivo basato sulla storia del Piccolo bruco Maisazio, dove i bambini apprendono le regole fondamentali per una corretta alimentazione; Misura la capacità dei tuoi polmoni (lab 7-10 anni): i bambini utilizzano un palloncino per misurare la capacità polmonare e discutere su come migliorarla; Viaggio nel Microcosmo (lab 10-13 anni): laboratorio interattivo che esplora la nascita delle cellule e i fattori che influenzano la loro salute; Incontro con l’esperto (solo sabato): un ortodontista discuterà l’importanza della prevenzione nella cura delle malocclusioni dento-scheletriche; il science show La scienza della prevenzione (per tutti): esperimenti scientifici per illustrare l’importanza di una corretta igiene e stili di vita sani.

L’intento di Città della Scienza per i ragazzi che parteciperanno alle attività del fine settimana è informare su quali sono le scelte di vita consapevoli che possano contribuire a una vita sana e alla prevenzione delle malattie.